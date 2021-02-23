Актер Андриенко: Пандемия для истории человечества – секунда

По словам украинского актера Виктора Андриенко, испытания, через которые проходит человечество, не могут изменить главные темы в искусстве.

Украинский актер, телеведущий, писатель и сценарист Виктор Андриенко в интервью, которое 22 февраля было опубликовано на сайте "Факты", заявил, что пандемия коронавируса не повлияет на тематику фильмов, которые будут сниматься после нее.

"Знаете, пандемия для истории человечества – это секунда. За многовековое существование мир прошел через разные испытания. Но главной темой в искусстве как была, так и осталась история человеческих взаимоотношений", – считает артист.

Виктор Андриенко родился в 1959 году в Запорожье. В 1980 году окончил Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого. За годы карьеры снялся в более чем 100 фильмах и сериалах.