Бульвар Шоубиз
 
02 августа, 2021
 
Новости

Актер Владимир Конкин потребовал 11 млн от обвиняемой в гибели его дочери

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Владимир Конкин с дочерью Софией и внучкой Алисой
Владимир Конкин с дочерью Софией и внучкой Алисой
Скриншот: 1tv.ru

Следственный комитет России выдвинул обвинение в гибели дочери российского актера Владимира Конкина Анне Андриановой – соучредителю и директору одного из московских фитнес-клубов, в котором в сентябре 2020 года утонула София Конкина. Об этом 1 августа агентству ТАСС сообщила адвокат 69-летнего артиста.

По словам адвоката, Андриановой предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека). Версия об умышленном убийстве не подтвердилась.

Представитель актера также добавила, что в рамках уголовного дела от имени Конкина заявлен гражданский иск с требованием возместить ущерб в размере 11 млн рублей (примерно $150 тыс.).

В комментарии kp.ru адвокат подчеркнула, что из этих денег ее клиент не возьмет ни копейки, а передаст всю сумму на обучение и другие потребности внучки – дочери погибшей Софии. "Сейчас внучка полностью на обеспечении Владимира Конкина. Она живет с опекуном, но все расходы  на дедушке", – объяснила защитник.

Издание уточняет, что после смерти Софии опеку над ее дочерью оформили дальние родственники. Сейчас девочка живет в Санкт-Петербурге.

Контекст:

Владимир Конкин родился 19 августа 1951 года в Саратове. Окончил Саратовское театральное училище имени Слонова и исторический факультет Саратовского государственного университета. В начале 1970-х работал в Харьковском театре юного зрителя, а через пару лет стал актером на киностудии имени Довженко. Дебютировал на экране в роли Павки Корчагина в фильме "Как закалялась сталь". Также известен главными ролями в картинах "Аты-баты, шли солдаты…", "Место встречи изменить нельзя", "Романс о влюбленных".

Дочь Конкина, 32-летняя София утонула в бассейне московского фитнес-клуба 22 сентября 2020 года. В момент, когда она начала тонуть, в помещении никого из сотрудников клуба не было. По данным MK.ru, первую помощь пострадавшей оказывали посетители фитнес-клуба, поскольку там отсутствовал медпункт. К приезду врачей скорой помощи девушка умерла. Медикам удалось "завести" сердце, но пациентка скончалась.

София Конкина работала юристом, одна воспитывала 12-летнюю дочь Алису. У Конкина, кроме Софии, есть еще два сына – близнецы Ярослав и Святослав. Жена Конкина Алла умерла в 2010 году от онкологического заболевания.

Теги: Владимир Конкин, София Конкина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Глава Черниговской области Коваленко впервые прокомментировала свою отставку
Глава Черниговской области Коваленко впервые прокомментировала свою отставку
Елена ПОСКАННАЯ
Российская поэтесса Вольтская: Господи, почему все так плохо, почему все не так, произнесешь "эпоха" – из-за угла выползает танк. Или автозак
Российская поэтесса Вольтская: Господи, почему все так плохо, почему все не так, произнесешь "эпоха" – из-за угла выползает танк. Или автозак
  Шуляк: В Германии, Великобритании и Польше в сфере строительства в пересчете на одного человека тратится порядка €1,5 тыс. В Украине – €50
  Шуляк: В Германии, Великобритании и Польше в сфере строительства в пересчете на одного человека тратится порядка €1,5 тыс. В Украине – €50
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена капитана сборной Украины по футболу Зинченко показала фото с новорожденной дочкой
Жена капитана сборной Украины по футболу Зинченко показала фото с новорожденной дочкой
"Мы самые счастливые!" У MamaRika и Сергея Середы родился сын. Фото из роддома
"Мы самые счастливые!" У MamaRika и Сергея Середы родился сын. Фото из роддома
10 советов о том, как сделать карту желаний
10 советов о том, как сделать карту желаний
  "Есть ли отражение моей жизни в этом видео, знаю только я". Брежнева в новом ролике показала, как переживает измену любимого. Видео
  "Есть ли отражение моей жизни в этом видео, знаю только я". Брежнева в новом ролике показала, как переживает измену любимого. Видео
"У нас есть определенные договоренности". Monatik рассказал, как и на каких условиях расстался с певицами, которых продюсировал
"У нас есть определенные договоренности". Monatik рассказал, как и на каких условиях расстался с певицами, которых продюсировал
Актер Владимир Конкин потребовал 11 млн от обвиняемой в гибели его дочери
Актер Владимир Конкин потребовал 11 млн от обвиняемой в гибели его дочери
"Какой сладкий мальчик". "Ласкуша невероятный". Бывшая жена Валерия Меладзе завела крысу. Видео
"Какой сладкий мальчик". "Ласкуша невероятный". Бывшая жена Валерия Меладзе завела крысу. Видео
"Это исполнители, которых мы давно знаем и любим". Названы имена артистов, которые выступят 24 августа на концерте ко Дню Независимости
"Это исполнители, которых мы давно знаем и любим". Названы имена артистов, которые выступят 24 августа на концерте ко Дню Независимости
"Впечатляюще", "Так сексуально". Херли примерила обтягивающий комбинезон с глубоким вырезом на груди
"Впечатляюще", "Так сексуально". Херли примерила обтягивающий комбинезон с глубоким вырезом на груди
"На выходе меня "спалили". Брежнева рассказала "самую стыдную историю", после которой поклялась больше ничего не красть
"На выходе меня "спалили". Брежнева рассказала "самую стыдную историю", после которой поклялась больше ничего не красть
"В стиле Тарантино", "Паша, ты разбойник!". 64-летний Зибров показал свою новую фотосессию
"В стиле Тарантино", "Паша, ты разбойник!". 64-летний Зибров показал свою новую фотосессию
Как приготовить закуску из лаваша. Советы эксперта
Как приготовить закуску из лаваша. Советы эксперта
Стоун вопреки угрозам об увольнении отказалась сниматься в проекте, пока все его участники не сделают прививки от коронавируса
Стоун вопреки угрозам об увольнении отказалась сниматься в проекте, пока все его участники не сделают прививки от коронавируса
"Какие у вас ноги красивые! Нельзя налюбоваться". Жанна Бадоева снялась в коротком платье на высоких каблуках
"Какие у вас ноги красивые! Нельзя налюбоваться". Жанна Бадоева снялась в коротком платье на высоких каблуках
"Шикарная дама", "Какая красивая". Мать Каменских похвасталась своим отдыхом "с детками"
"Шикарная дама", "Какая красивая". Мать Каменских похвасталась своим отдыхом "с детками"
"Муж – симпатяга, на актера похож", "Маша – вылитая папа". Хакамада показала отдых с мужем и дочерью на Мертвом море
"Муж – симпатяга, на актера похож", "Маша – вылитая папа". Хакамада показала отдых с мужем и дочерью на Мертвом море
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS