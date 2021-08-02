Актер Владимир Конкин потребовал 11 млн от обвиняемой в гибели его дочери

По словам адвоката, Андриановой предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека). Версия об умышленном убийстве не подтвердилась.

Представитель актера также добавила, что в рамках уголовного дела от имени Конкина заявлен гражданский иск с требованием возместить ущерб в размере 11 млн рублей (примерно $150 тыс.).

В комментарии kp.ru адвокат подчеркнула, что из этих денег ее клиент не возьмет ни копейки, а передаст всю сумму на обучение и другие потребности внучки – дочери погибшей Софии. "Сейчас внучка полностью на обеспечении Владимира Конкина. Она живет с опекуном, но все расходы – на дедушке", – объяснила защитник.

Издание уточняет, что после смерти Софии опеку над ее дочерью оформили дальние родственники. Сейчас девочка живет в Санкт-Петербурге.