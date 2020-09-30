Внучка Конкина: Можно я приеду в морг и подержу маму за ручку? Вдруг она оживет!

Друг российского актера Владимира Конкина, президент Регионального фонда МВД Алексей Лобарев рассказал, что его внучка спрашивает, можно ли оживить мертвую маму.

Друг российского актера Владимира Конкина, президент Регионального фонда МВД Алексей Лобарев заявил в интервью изданию StarHit, что тот тяжело переживает смерть своей 32-летней дочери Софии.

"Володя много плакал в эти дни, не мог ни есть, ни пить, ни говорить – ему очень плохо", – отметил Лобарев.

В смерть матери сложно поверить ее 11-летней дочери Алисе, внучке Конкина.

"Говорит: "Мама, как же так! Может быть, она просто болеет? Давайте я приеду, буду за ручку ее держать. Она в морге лежит, я знаю. Когда люди умирают, они попадают в морг. Но я могу рядом сесть и держать ее за ручку. Можно же ее как-то оживить".. И все молчат, а что тут скажешь…" – рассказал Лобарев.

О смерти Софии Конкиной стало известно 24 сентября. Ее нашли на дне бассейна.

У Владимира Конкина, кроме Софии, есть еще два сына – близнецы Ярослав и Святослав. Жена Конкина Алла умерла в 2010 году от онкологического заболевания.

Владимир Конкин известен по таким фильмам: "Место встречи изменить нельзя", "Как закалялась сталь", "Отцы и дети", "Принцесса на бобах".