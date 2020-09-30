Внучка Конкина: Можно я приеду в морг и подержу маму за ручку? Вдруг она оживет!

Друг российского актера Владимира Конкина, президент Регионального фонда МВД Алексей Лобарев заявил в интервью изданию StarHit, что тот тяжело переживает смерть своей 32-летней дочери Софии.
"Володя много плакал в эти дни, не мог ни есть, ни пить, ни говорить – ему очень плохо", – отметил Лобарев.
В смерть матери сложно поверить ее 11-летней дочери Алисе, внучке Конкина.
"Говорит: "Мама, как же так! Может быть, она просто болеет? Давайте я приеду, буду за ручку ее держать. Она в морге лежит, я знаю. Когда люди умирают, они попадают в морг. Но я могу рядом сесть и держать ее за ручку. Можно же ее как-то оживить".. И все молчат, а что тут скажешь…" – рассказал Лобарев.
О смерти Софии Конкиной стало известно 24 сентября. Ее нашли на дне бассейна.
У Владимира Конкина, кроме Софии, есть еще два сына – близнецы Ярослав и Святослав. Жена Конкина Алла умерла в 2010 году от онкологического заболевания.
Владимир Конкин известен по таким фильмам: "Место встречи изменить нельзя", "Как закалялась сталь", "Отцы и дети", "Принцесса на бобах".