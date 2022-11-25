"Алкоголь пришел и победил". В сети обсуждают новое видео Волочковой в перьях

"Креатив Елены всегда зашкаливает. Она принесла крылья: белые и черные. Балетная пачка белого лебедя у меня была с собой, и мы сняли мультяшную историю в клипе, но с идеей. Борьбы добра и зла, белого и черного, зависти и козней, наивности, противоречий, эмоций", – представила новую работу и видеографа Елену Волочкова.
На видео она под драматическую музыку принимает различные позы. Но не это, а лицо бывшей балерины вызвало настоящую дискуссию в комментариях.
"Это как алкоголь пришел и победил", – написал nor_lichen.
"Смотришься нелепо", – высказалась gubenkoa.
"Над Волочковой уже стебутся все, кому не лень, а она все думает, что популярна. Ее даже на съемки приглашают для стеба, а она счастлива", – написала antoninka1991.
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Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.
После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.
Волочкова поддерживает войну РФ против Украины.