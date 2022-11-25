"Алкоголь пришел и победил". В сети обсуждают новое видео Волочковой в перьях

"Креатив Елены всегда зашкаливает. Она принесла крылья: белые и черные. Балетная пачка белого лебедя у меня была с собой, и мы сняли мультяшную историю в клипе, но с идеей. Борьбы добра и зла, белого и черного, зависти и козней, наивности, противоречий, эмоций", – представила новую работу и видеографа Елену Волочкова.

На видео она под драматическую музыку принимает различные позы. Но не это, а лицо бывшей балерины вызвало настоящую дискуссию в комментариях.

"Это как алкоголь пришел и победил", – написал nor_lichen.

"Смотришься нелепо", – высказалась gubenkoa.

"Над Волочковой уже стебутся все, кому не лень, а она все думает, что популярна. Ее даже на съемки приглашают для стеба, а она счастлива", – написала antoninka1991.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Анастасия Волочкова (@volochkova_art)