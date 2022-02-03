Альмодовар: В детстве я был окружен женщинами. Они всему меня научили. Делились историями о том, кто забеременел, у кого мог быть инцест

Альмодовар: На меня очень сильно повлияла не только моя мама, но и весь квартал, в котором я рос Фото: ЕРА

Отвечая на вопросы, режиссер рассказал, какое влияние на его творчество оказала мать.

"На меня очень сильно повлияла не только моя мама, но и весь квартал, в котором я рос в 1950-х. В детстве я был окружен женщинами. Мужчин почти никогда не было дома, они были на работе. Я мог увидеть своего отца только вечером, когда он возвращался. Отец символизировал для меня авторитет и власть. А я идентифицировал себя со своей матерью и нашими соседками, в детстве они всему меня научили", – признался он.

По словам Альмодовара, он постоянно проводил время со знакомыми своей матери во внутреннем дворике.

"За вышивкой и вязанием женщины разговаривали о жизни и делились историями о том, что происходило в деревне: кто покончил с собой, кто забеременел, у кого мог быть инцест. Еще они часто пели. Я видел жизнь исключительно глазами этих женщин. Это очень повлияло на меня и на женских персонажей в моих фильмах. Эти женщины были сильными, они пережили войну, голод и периоды дефицита и привели нас в более благополучные времена", – отметил режиссер.

Он подчеркнул, что ни один из его фильмов не основан на историях, связанных с его матерью, но героини его фильмов вдохновлены ее характером.

"Скажем, в фильме "Цветок моей тайны" есть бабушка, которую играет Чус Лампреаве, каждую реплику, которую произносит актриса, однажды сказала моя мама. И ужасные отношения ее героини с дочерью – это то, что было между моей матерью и моей сестрой. Мама присутствовала на этих съемках и моментально догадалась, что персонаж Чус Лампреаве – это она. И что совсем поразительно, ей это понравилось. Выглядело так, что вымысел и правда отражались друг в друге. Иногда мама лично поправляла актрису, говорила, как нужно правильно произносить ее фразы", – рассказал он.