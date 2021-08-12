Instagram заблокировал постер к фильму Альмодовара, изображающий женский сосок во время лактации. Фото

"Как и ожидалось, Instagram удалил постер, который мы сделали для последнего фильма Альмодовара", – написал дизайнер и разместил изображение повторно.

В комментарии изданию Associated Press администрация Instagram заявила, что постер был удален, так как "возникла путаница". Они отметили, что после выяснения обстоятельств изображение было восстановлено. В заявлении компании подчеркивается, что они решили восстановить фото "обнаженной натуры", так как оно "имеет четкий художественный контекст". Instagram также озвучил свои извинения, подчеркнув, что им "очень жаль".

Представители Альмодовара не ответили на просьбу издания прокомментировать ситуацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Javier Jaén (@javier_jaen)