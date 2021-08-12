Бульвар Шоубиз
 
12 августа, 2021
 
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Instagram заблокировал постер к фильму Альмодовара, изображающий женский сосок во время лактации. Фото

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Премьера фильма Альмодовара "Параллельные матери" состоится 1 сентября на открытии Венецианского кинофестиваля
Премьера фильма Альмодовара "Параллельные матери" состоится 1 сентября на открытии Венецианского кинофестиваля
Фото: ЕРА

Испанский дизайнер Хавьер Хаэн 10 августа сообщил в Instagram, что администрация этой социальной сети удалила созданный им постер к новому фильму испанского режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери", на котором крупным планом была изображен сосок женской груди в период лактации.

"Как и ожидалось, Instagram удалил постер, который мы сделали для последнего фильма Альмодовара", – написал дизайнер и разместил изображение повторно. 

В комментарии изданию Associated Press администрация Instagram заявила, что постер был удален, так как "возникла путаница". Они отметили, что после выяснения обстоятельств изображение было восстановлено. В заявлении компании подчеркивается, что они решили восстановить фото "обнаженной натуры", так как оно "имеет четкий художественный контекст". Instagram также озвучил свои извинения, подчеркнув, что им "очень жаль".

Представители Альмодовара не ответили на просьбу издания прокомментировать ситуацию.

Контекст:

Премьера фильма "Параллельные матери", главную роль в котором исполнила испанская актриса Пенелопа Крус, состоится 1 сентября на открытии Венецианского кинофестиваля.

Как отмечает Associated Press, запрет на демонстрацию сосков в сетях Instagram и Facebook спровоцировало  движение #FreetheNipple – художники и знаменитости ставят этот хештег под  изображениями сосков. При этом запрет не распространяется на  демонстрацию мужских сосков.

Теги: режиссер, Instagram, скандал, Педро Альмодовар, Венецианский кинофестиваль
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