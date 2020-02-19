Алсу призналась в покупке голосов для своей дочери на шоу "Голос. Дети 6"

Российская певица Алсу заявила, что она и ее родственники и знакомые отправляли по 20 смс с каждого номера за ее дочь Микеллу во время участия девочки в шоу "Голос. Дети 6".

Алсу: По большому счету, это было не голосование, а аукцион, где побеждает тот, кто предлагает большую сумму Скриншот: Ксения Собчак / YouTube

Российская певица Алсу в интервью программе "Осторожно, Собчак!" прокомментировала скандал на шоу "Голос. Дети 6" на российском "Первом канале", в котором победила ее дочь Микелла, а позже победа девочки была аннулирована. Видео обнародовали на YouTube-канале Ксении Собчак.

Алсу заявила, что сама система голосования предполагала покупку голосов, поскольку один человек имел право отдать свой голос до 20 раз.

"По большому счету, это было не голосование, а аукцион, где побеждает тот, кто предлагает большую сумму", – сказала она.

Артистка призналась, что покупала голоса.

"Я делала это в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами. Так поступали все участники всех сезонов. Невозможно было отдать свой голос, не заплатив. Каждое смс стоит денег. Я лично купила 40 смс – у меня два телефона. Мы попросили всех своих родственников проголосовать", – призналась Алсу.

ВИДЕО

Видео: Ксения Собчак / YouTube

Микелла Абрамова – дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Ее дедушка – Ралиф Рафилович Сафин – экс-вице-президент нефтяной компании "Лукойл".

По концепции проекта "Голос. Дети" победителя выбирают путем смс-голосования.

В мае 2019 года российский "Первый канал" аннулировал результат финала шоу "Голос. Дети 6".