alyona alyona показала своих родителей

alyona alyona: Этот год изменил нас всех Фото: alyona alyona / Instagram

Артистка отметила, что приехала в гости к родителям на Рождество.

"Я знаю, что этот год изменил нас всех. У многих людей изменился состав семьи: у кого-то она стала больше, а у кого-то – к сожалению, меньше. Но я хочу пожелать всем, чтобы при любых обстоятельствах семейное тепло и уютный семейный огонь всегда были с вами и из года в год передавались от старшего поколения к младшему", – написала артистка.

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