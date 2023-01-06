alyona alyona показала своих родителей

Артистка отметила, что приехала в гости к родителям на Рождество.
"Я знаю, что этот год изменил нас всех. У многих людей изменился состав семьи: у кого-то она стала больше, а у кого-то – к сожалению, меньше. Но я хочу пожелать всем, чтобы при любых обстоятельствах семейное тепло и уютный семейный огонь всегда были с вами и из года в год передавались от старшего поколения к младшему", – написала артистка.
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До начала музыкальной карьеры alyona alyona (Алена Савраненко) работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.
После начала российско-украинской войны alyona alyona стала волонтером. Она работала на фармацевтическом складе и плела маскировочные сетки. 18 апреля исполнительница заявила, что уезжает в Европу.