alyona alyona заявила, что удаляет свой аккаунт в Instagram, и озвучила причины

"На несколько недель хочется удалить Instagram с телефона и не отвечать на сообщения, не сидеть в директе, не тратить несколько часов в TikTok и просто делать музыку без соцсетей, – призналась артистка. – Хотелось бы, конечно, организовать такое на несколько месяцев, но это не вариант, так как я выбрала жизнь артиста, которая включает в себя блогерство. Но иногда хочется тишины и покоя".
Певица отметила, что планирует уходить из соцести несколько раз в этом году.
"Обещаю, что немного отдохну, сделаю новую музыку и приду с новыми силами", – отметила alyona alyona.
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До начала музыкальной карьеры alyona alyona (Алена Савраненко) работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.
После начала российско-украинской войны alyona alyona стала волонтером. Она работала на фармацевтическом складе и плела маскировочные сетки. 18 апреля исполнительница заявила, что уезжает в Европу.