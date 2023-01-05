alyona alyona заявила, что удаляет свой аккаунт в Instagram, и озвучила причины

"На несколько недель хочется удалить Instagram с телефона и не отвечать на сообщения, не сидеть в директе, не тратить несколько часов в TikTok и просто делать музыку без соцсетей, – призналась артистка. – Хотелось бы, конечно, организовать такое на несколько месяцев, но это не вариант, так как я выбрала жизнь артиста, которая включает в себя блогерство. Но иногда хочется тишины и покоя".

Певица отметила, что планирует уходить из соцести несколько раз в этом году.

"Обещаю, что немного отдохну, сделаю новую музыку и приду с новыми силами", – отметила alyona alyona.

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