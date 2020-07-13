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13 июля, 2020
 
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American Reckoning. Группа Bon Jovi посвятила клип Джорджу Флойду. Видео

Американская группа Bon Jovi на своем YouTube-канале презентовала ролик на трек American Reckoning. Клип вышел в формате лирик-видео (видеозарисовки). Видео посвящено погибшему от рук полицейских афроамериканцу Джорджу Флойду. Об этом сообщает издание Rolling Stone. После убийства Флойда в США начались массовые протесты. Лидер группы Bon Jovi, музыкант Джон Бон Джови заявил, что считает величайшим даром художника использовать свой голос для того, чтобы говорить о проблемах, волнующих общество. В черно-белом ролике на фоне американского флага появляется текст композиции, а также показаны эпизоды протестных демонстраций.

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Bon Jovi показали эпизоды протестов после убийства Флойда
Bon Jovi показали эпизоды протестов после убийства Флойда
Скриншот: Bon Jovi / Facebook

видео

Видео: Bon Jovi / YouTube
Теги: клип, Bon Jovi, лирик-видео, трек, Джордж Флойд
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