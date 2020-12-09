Американская киноакадемия назвала имена продюсеров церемонии "Оскар 2021"

93-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года.

Трансляцию церемонии вручения премии "Оскар" в прямом эфире будет вести канал ABC Фото: ЕРА

Американский режиссер Стивен Содерберг вместе с актрисой Стейси Шер и актером Джесси Коллинзом стали продюсерами 93-й церемонии вручения премии "Оскар". Об этом сообщается 8 декабря на сайте Американской киноакадемии.

Отмечается, что ранее ни один из вышеназванных продюсеров не имел подобного опыта в партнерстве с киноакадемией.

"Предстоящий "Оскар" – отличный повод для инноваций и переосмысления возможностей церемонии награждения. Это команда мечты, которая напрямую откликнется на вызов времени", - заявил президент Американской киноакадемии Дэвид Рубин.

93-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года. Она традиционно пройдет в Dolby Theatre (Лос-Анджелес). Трансляцию церемонии в прямом эфире будет вести канала ABC.