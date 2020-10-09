  Андре Тан рассказал, почему не общается с Могилевской

По словам украинского дизайнера Андре Тана, он считает неправильным поведение украинской певицы Натальи Могилевской, которая "любит не за все платить".

Украинский дизайнер Андре Тан в интервью, которое вышло 9 октября на YouTube-канале Dorotye, заявил, что не общается с украинской певицей Натальей Могилевской.

"Я не общаюсь с Наташей Могилевской. Просто она любила не за все платить деньги, и я считаю, что это неправильно, потому что я такой же профессионал в своей сфере, как и она в своей. И за каждую работу мне нужно получать деньги, потому что я должен заплатить людям зарплату, заплатить за аренду, и ткани тоже не бесплатно из Италии привозят. А многие считают, что для тебя это какой-то пиар", – рассказал он.

Дизайнер отметил, что имел опыт работы с европейскими звездами, подчеркнув, что те принципиально уплачивают за пошив своей одежды.

Обсуждая с ведущей передачи возможную дружбу со звездами украинского шоу-бизнеса, Андре Тан сообщил, что предпочитает дружить с представителями бизнеса.

"Честно? Шоу-бизнес мне не сильно интересен. Буду слишком откровенен, мне неинтересны люди с таким мышлением. Мне интересны люди глубокие, всесторонне развитые. Я люблю общаться с людьми, у которых учусь, и не люблю общаться с теми, кто учится у меня", – подчеркнул он.

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Видео: DOROTYE / YouTube

Андре Тан (Андрей Тищенко) родился в поселке Слобожанское Харьковской области в 1983 году.

Торговая марка Andre TAN была создана в 2000 году.

В мае 2020 года Андре Тан во время игры "Правда или действие" на YouTube-канале певицы Оли Поляковой рассказал о конфликте с певицей Таисией Повалий. По словам дизайнера, ему пришлось несколько раз перешивать наряд для певицы и в итоге отдать его артистке бесплатно.

Спустя время Андре Тан публично попросил у Повалий прощения за свои слова, признавшись, что после эфира с Поляковой ему "передали привет от Таи".

В сентябре в эфире передачи "33 за 3" на канале ICTV дизайнер сообщил, что за время карантина вынужден был закрыть девять магазинов из 53.