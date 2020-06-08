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08 июня, 2020
 
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Андрейченко: Впервые в жизни мне пришлось бежать из собственного дома

По словам проживающей в Мексике 64-летней советской и американской актрисы Натальи Андрейченко, из-за шторма ей пришлось эвакуироваться из дома, расположенного на берегу моря, в гостиницу.

Андрейченко: Сейчас у нас в Мексике проходит мощнейший тропический шторм
Андрейченко: Сейчас у нас в Мексике проходит мощнейший тропический шторм
Фото: natalya_andreychenko / Instagram

Проживающая в Мексике 64-летняя советская и американская актриса Наталья Андрейченко 7 июня вынуждена была покинуть свой дом, расположенный на берегу Карибского моря, из-за сильного шторма. Процесс эвакуации актриса сняла на видео, обнародовав его в Instagram. 

"Впервые в жизни мне пришлось бежать из собственного дома. Дело в том, что сейчас у нас в Мексике проходит мощнейший тропический шторм, участились падения деревьев и рекламных щитов, сильный ветер срывает крыши зданий, происходит затопление домов", – рассказала актриса.

По словам Андрейченко, ее дом расположен на берегу Карибского моря и полностью обесточен.

"Я срочно эвакуировалась в центр города Плайя-дель-Карман, живу сейчас в отеле и пережидаю эту напасть. Очень надеюсь, что скоро это все закончится и я смогу вернуться в дом, который останется в целости и сохранности", – подытожила актриса.

Во время эвакуации ей пришлось оставить свою собаку в доме – Андрейченко объяснила, что в гостиницу не пускают с животными. 

Наталья Андрейченко родилась 3 мая 1956 года в Москве. Наиболее известные фильмы с ее участием – "Сибириада", "Военно-полевой роман", "Мэри Поппинс, до свидания", "Двое под одним зонтом", "Леди Макбет Мценского уезда". В настоящее время актриса проживает в Мексике.

Теги: Мексика, шторм, Наталья Андрейченко, актриса
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