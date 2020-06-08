Андрейченко: Впервые в жизни мне пришлось бежать из собственного дома

Проживающая в Мексике 64-летняя советская и американская актриса Наталья Андрейченко 7 июня вынуждена была покинуть свой дом, расположенный на берегу Карибского моря, из-за сильного шторма. Процесс эвакуации актриса сняла на видео, обнародовав его в Instagram.
"Впервые в жизни мне пришлось бежать из собственного дома. Дело в том, что сейчас у нас в Мексике проходит мощнейший тропический шторм, участились падения деревьев и рекламных щитов, сильный ветер срывает крыши зданий, происходит затопление домов", – рассказала актриса.
По словам Андрейченко, ее дом расположен на берегу Карибского моря и полностью обесточен.
"Я срочно эвакуировалась в центр города Плайя-дель-Карман, живу сейчас в отеле и пережидаю эту напасть. Очень надеюсь, что скоро это все закончится и я смогу вернуться в дом, который останется в целости и сохранности", – подытожила актриса.
Во время эвакуации ей пришлось оставить свою собаку в доме – Андрейченко объяснила, что в гостиницу не пускают с животными.
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Дорогие мои. Впервые в жизни, в прямом смысле этого слова, мне пришлось бежать из собственного дома. Дело в том, что сеи * час у нас в Мексике проходит мощнеи * шии * тропическии * шторм в раи * онах Quintana Roo (Квинтана Ру) и Yucatan (Юкатан), по побережью Ривьера-Маи * а вплоть до Тулума, участились падения деревьев и рекламных щитов, сильныи * ветер срывает крыши здании * , происходит затопление некоторых домов... Я живу на вилле на берегу карибского моря в удаленном частном секторе, у нас полностью уже вторые сутки отсутствует электричество со светом, пропала сотовая связь и интернет... Вчера я срочно эвакуировалась в центр города Плаи * я-дель-Карман, живу сеи * час в отеле и пережидаю эту напасть. Очень надеюсь, что скоро это все закончится и я смогу вернуться в дом, которыи * останется в целости и сохранности. Пожелаи * те нам удачи и скореи * шего возвращения. Ваша, Наташа #натальяандрейченко #мексика #канкун #тропическийшторм
Наталья Андрейченко родилась 3 мая 1956 года в Москве. Наиболее известные фильмы с ее участием – "Сибириада", "Военно-полевой роман", "Мэри Поппинс, до свидания", "Двое под одним зонтом", "Леди Макбет Мценского уезда". В настоящее время актриса проживает в Мексике.