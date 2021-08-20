"Ангелочек мой". 52-летний Авраам Руссо показал семилетнюю дочь

Руссо позирует в кадре, стоя на четвереньках, а его дочь в это время сидит у него на спине.
"Ангелочек мой, с днем рождения. I love you", – подписал он фото.
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Руссо родился в 1969 году в Сирии. В 2002 году Руссо спел с российской певицей Кристиной Орбакайте дуэтом песню "Любовь, которой больше нет" – эта совместная работа сделала его знаменитым. Спустя год артисты снова выступили дуэтом, исполнив композицию "Просто любить тебя".
Певец женат на гражданке США Мореле Руссо. Пара воспитывает двух дочерей: Эмануэллу (2006) и Аве Марию (2014). У детей артиста – американское гражданство.