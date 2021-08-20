"Ангелочек мой". 52-летний Авраам Руссо показал семилетнюю дочь

Руссо позирует в кадре, стоя на четвереньках, а его дочь в это время сидит у него на спине.

"Ангелочек мой, с днем рождения. I love you", – подписал он фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Avraam Russo® * (@avraamrusso)