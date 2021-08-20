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20 августа, 2021
 
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"Ангелочек мой". 52-летний Авраам Руссо показал семилетнюю дочь

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Руссо отец двух дочерей
Руссо – отец двух дочерей
Фото: avraamrusso / Instagram

Проживающий в США 52-летний российский певец сирийского происхождения Авраам Руссо 20 августа разместил в Instagram фото, на котором запечатлен со своей младшей дочерью Аве Марией.

Руссо позирует в кадре, стоя на четвереньках, а его дочь в это время сидит у него на спине.

"Ангелочек мой, с днем рождения. I love you", – подписал он фото.

Контекст:

Руссо родился в 1969 году в Сирии. В 2002 году Руссо спел с российской певицей Кристиной Орбакайте дуэтом песню "Любовь, которой больше нет" – эта совместная работа сделала его знаменитым. Спустя год артисты снова выступили дуэтом, исполнив композицию "Просто любить тебя".

Певец женат на гражданке США Мореле Руссо. Пара воспитывает двух дочерей: Эмануэллу (2006) и Аве Марию (2014). У детей артиста – американское гражданство.

Теги: дети, семья, Авраам Руссо, певец
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