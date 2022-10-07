Бульвар Шоубиз
 
07 октября, 2022
 
Новости

Анита Луценко отправилась в паломничество

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Звездный фитнес-тренер решилась пройти по "Пути святого Иакова"
Звездный фитнес-тренер  решилась пройти по "Пути святого Иакова"
Фото: anitasporty / Instagram

Звездный фитнес-тренер решилась пройти по "Пути святого Иакова" – паломническому маршруту из Франции в Испанию, к предполагаемой могиле апостола Иакова. Подробностями своего пути 7 октября она поделилась с подписчиками в Instagram.

Пройти 800 километров по старинному паломническому пути она мечтала давно, рассказала Луценко.

"Пешком… наедине с собой, со своими проблемами, вопросами, страданиями и чаяниями. Встречаем людей, идущих уже два-три месяца. Канадцам, немцам, американцам рассказываем о войне, как мы это чувствуем… Они действительно до конца не понимают, что происходит.  Ног уже не чувствую, но пока еще только 50 км. Уже вдохновлена и с открытиями", – поделилась впечатлениями Луценко.

Контекст:

Анита Луценко – серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу. Окончила Национальный университет физического воспитания и спорта. Известность приобрела в 2011 году после участия в качестве тренера в проекте "Зважені та щасливі". В седьмом и девятом сезонах шоу она стала его ведущей.

После масштабного вторжения России в Украину Луценко вместе с дочкой Мией переехала в Великобританию. 

Теги: Франция, Испания, шоу-бизнес, путешествия, Анита Луценко, фитнес
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Невзоров: Думаю, Путин в бункере переодевается в китель, как у Гитлера. Еще вскроется правда о забавных оргиях во всех этих нацистских штуках
  Невзоров: Думаю, Путин в бункере переодевается в китель, как у Гитлера. Еще вскроется правда о забавных оргиях во всех этих нацистских штуках
Дмитрий ГОРДОН
  Латынина: Путин влип, ему конец
  Латынина: Путин влип, ему конец
Дмитрий ГОРДОН
  Фейгин: Беспомощность Путина рано или поздно заставит действовать его окружение. В России всегда так происходило. Ты либо Берия, либо Хрущев
  Фейгин: Беспомощность Путина рано или поздно заставит действовать его окружение. В России всегда так происходило. Ты либо Берия, либо Хрущев
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Наталья Кличко вышла в свет со спутником
Наталья Кличко вышла в свет со спутником
Анита Луценко отправилась в паломничество
Анита Луценко отправилась в паломничество
Осадчая показала младшего брата
Осадчая показала младшего брата
"Какое чудо! Вот это малыш!" Жена Макаревича показала маленького сына крупным планом
"Какое чудо! Вот это малыш!" Жена Макаревича показала маленького сына крупным планом
Эд Ширан запел на французском
Эд Ширан запел на французском
В сети появились первые фото со съемок второго сезона продолжения "Секса в большом городе"
В сети появились первые фото со съемок второго сезона продолжения "Секса в большом городе"
"Итак, это любовь". Бех-Романчук показала долгий поцелуй с мужем
"Итак, это любовь". Бех-Романчук показала долгий поцелуй с мужем
Харчишин прокомментировал слухи о романе с Соколовой
Харчишин прокомментировал слухи о романе с Соколовой
Галкин, гастролирующий в Испании, рассказал, как поддерживает связь с Пугачевой и детьми, которые покинули РФ
Галкин, гастролирующий в Испании, рассказал, как поддерживает связь с Пугачевой и детьми, которые покинули РФ
"Я ревела всю нашу встречу с ними!" Тина Кароль исполнила гимн Украины перед освобожденными из плена бойцами полка "Азов" . Видео
"Я ревела всю нашу встречу с ними!" Тина Кароль исполнила гимн Украины перед освобожденными из плена бойцами полка "Азов" . Видео
"Ни капли не постарела!" 64-летняя Мадонна показала, как изменилась за 40 лет
"Ни капли не постарела!" 64-летняя Мадонна показала, как изменилась за 40 лет
"Это не твоя страна". Кинг от имени всего мира призвал РФ убраться из Украины. Министерство обороны Украины прокомментировало
"Это не твоя страна". Кинг от имени всего мира призвал РФ убраться из Украины. Министерство обороны Украины прокомментировало
"Фунты собираю домой". Тоня Матвиенко озвучила размер пособия, которое получает в Великобритании вместе с дочерью
"Фунты собираю домой". Тоня Матвиенко озвучила размер пособия, которое получает в Великобритании вместе с дочерью
"Так выглядит смерть после салона красоты". Невзоров высказался о 67-летней Долиной, которая появилась на публике в лифе и лосинах. Фото
"Так выглядит смерть после салона красоты". Невзоров высказался о 67-летней Долиной, которая появилась на публике в лифе и лосинах. Фото
"Смогла родить здорового сына". Невестка Ющенко рассказала о своей беременности во время войны
"Смогла родить здорового сына". Невестка Ющенко рассказала о своей беременности во время войны
"Чуть не сбил ему голову", "Тренер боится за свою жизнь. Это видно по лицу". 56-летний Тайсон показал тренировку в ринге. Видео
"Чуть не сбил ему голову", "Тренер боится за свою жизнь. Это видно по лицу". 56-летний Тайсон показал тренировку в ринге. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 