Анита Луценко отправилась в паломничество

Пройти 800 километров по старинному паломническому пути она мечтала давно, рассказала Луценко.

"Пешком… наедине с собой, со своими проблемами, вопросами, страданиями и чаяниями. Встречаем людей, идущих уже два-три месяца. Канадцам, немцам, американцам рассказываем о войне, как мы это чувствуем… Они действительно до конца не понимают, что происходит. Ног уже не чувствую, но пока еще только 50 км. Уже вдохновлена и с открытиями", – поделилась впечатлениями Луценко.

Контекст:

Анита Луценко – серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу. Окончила Национальный университет физического воспитания и спорта. Известность приобрела в 2011 году после участия в качестве тренера в проекте "Зважені та щасливі". В седьмом и девятом сезонах шоу она стала его ведущей.

После масштабного вторжения России в Украину Луценко вместе с дочкой Мией переехала в Великобританию.