"Антитіла" и U2 в Лондоне спели Mothers Of The Disappeared, посвятив песню матерям украинских защитников. Видео

"Антитіла" и U2 весной 2022 года пели вместе в Киеве, а спустя девять месяцев вышли вместе на сцену в Лондоне Фото: Antytila / Антитіла / Facebook

Они исполнили песню Mothers Of The Disappeared из репертуара U2, посвятив ее украинским матерям, которые ждут сыновей с войны, а также тем, чьи сыновья "уже никогда не вернутся домой".

"Спасибо всей команде U2 за сильные и искренние поступки и поддержку Украины. Вместе победим", – прокомментировали совместное выступление украинские артисты.