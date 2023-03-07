"Антитіла" и U2 в Лондоне спели Mothers Of The Disappeared, посвятив песню матерям украинских защитников. Видео

Они исполнили песню Mothers Of The Disappeared из репертуара U2, посвятив ее украинским матерям, которые ждут сыновей с войны, а также тем, чьи сыновья "уже никогда не вернутся домой".
"Спасибо всей команде U2 за сильные и искренние поступки и поддержку Украины. Вместе победим", – прокомментировали совместное выступление украинские артисты.
Ирландская группа U2 в первые дни полномасштабного вторжения РФ выступила в поддержку Украины. В мае Боно и Эдж приезжали в Киев. Тогда они выступали вместе с группой "Антитіла" в киевском метро.