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07 марта, 2023
 
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"Антитіла" и U2 в Лондоне спели Mothers Of The Disappeared, посвятив песню матерям украинских защитников. Видео

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"Антитіла" и U2 весной 2022 года пели вместе в Киеве, а спустя девять месяцев вышли вместе на сцену в Лондоне
"Антитіла" и U2 весной 2022 года пели вместе в Киеве, а спустя девять месяцев вышли вместе на сцену в Лондоне
Фото: Antytila / Антитіла / Facebook

Украинская группа "Антитіла" на своем концерте в Лондоне спела вместе с музыкантами ирландской группы U2 Боно и Эджем. Видео опубликовано 7 марта на странице коллектива в Facebook, выступление состоялось 26 февраля.

Они исполнили песню Mothers Of The Disappeared из репертуара U2, посвятив ее украинским матерям, которые ждут сыновей с войны, а также тем, чьи сыновья "уже никогда не вернутся домой".

"Спасибо всей команде U2 за сильные и искренние поступки и поддержку Украины. Вместе победим", – прокомментировали совместное выступление украинские артисты.

https://www.facebook.com/antytilaofficial/videos/179281314815145/

Контекст:

Ирландская группа U2 в первые дни полномасштабного вторжения РФ выступила в поддержку Украины. В мае Боно и Эдж приезжали в Киев. Тогда они выступали вместе с группой "Антитіла" в киевском метро.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: музыка, война России против Украины, Антитіла, музыкант, Боно
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