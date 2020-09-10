"Антитіла" позировали на пешеходном переходе в стиле The Beatles. Фото

Украинская группа "Антитіла" повторили на пешеходном переходе во Львове сюжет легендарного снимка британской группы The Beatles, сделанный в Лондоне в 1969 году.

"Антитіла": Какой шоу-бизнес, такой и Beatles Фото: Antytila / Антитіла / Facebook

Украинская группа "Антитіла" на своей странице в Facebook опубликовала фото, на котором четверо участников коллектива во главе с фронтменом Тарасом Тополей запечатлены на пешеходном переходе.

Музыканты отметили, что фотография была сделана во время их пребывания на гастролях во Львове.

"Какой шоу-бизнес, такой и Beatles", – подписали артисты публикацию, намекая на сходство с легендарным снимком британской группы The Beatles, сделанном в августе 1969 года на пешеходном переходе в Лондоне фотографом Иеном МакМилланом для обложки последнего альбома группы Abbey Road.

Украинская рок-группа "Антитіла" была основана в 2008 году в Киеве. Фронтменом группы является певец и музыкант Тарас Тополя. В настоящее время в состав коллектива помимо него входит еще четыре человека – клавишник Сергей Вусик, басист Михаил Чирко, гитарист Дмитрий Жолудь и барабанщик Дмитрий Водовозов.