"Анжуля западает на фейковых мореманов". Кричевский показал фото с женой

Украинский певец Гарик Кричевский поделился в сети совместным снимком со своей супругой Анжелой. По словам артиста, он запечатлен на фото в образе "стареющего шкипера".

Украинский певец Гарик Кричевский на своей странице в Instagam опубликовал снимок, на котором запечатлен со своей супругой Анжелой.

Певец позирует в кадре в образе моряка, дополнив его моряцкой кепкой. Фото было сделано в Одессе перед концертом.

"В образе стареющего шкипера. Анжуля западает на фейковых мореманов", – шутя, подписал он фото.

Гарик Кричевский родился в 1963 году во Львове в семье врачей. Певец женат. В браке с Анжелой Кричевской у супругов родились дочь Виктория (1997) и сын Даниэль (2004).