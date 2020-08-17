"Анжуля западает на фейковых мореманов". Кричевский показал фото с женой

Украинский певец Гарик Кричевский на своей странице в Instagam опубликовал снимок, на котором запечатлен со своей супругой Анжелой.
Певец позирует в кадре в образе моряка, дополнив его моряцкой кепкой. Фото было сделано в Одессе перед концертом.
"В образе стареющего шкипера. Анжуля западает на фейковых мореманов", – шутя, подписал он фото.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В образе стареющего шкипера... Анжуля западает на фейковых мореманов Гримерка Морвокзал #гариккричевский #завсюодессу
Гарик Кричевский родился в 1963 году во Львове в семье врачей. Певец женат. В браке с Анжелой Кричевской у супругов родились дочь Виктория (1997) и сын Даниэль (2004).