Бульвар Шоубиз
 
25 января, 2021
 
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Ардженто обвинила режиссера Коэна в изнасиловании

По словам итальянской актрисы Азии Ардженто, режиссер картины "Три икса" Роб Коэн накануне изнасилования опоил ее наркотическим веществом.

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Ардженто в 2018 году после обвинений в совращении несовершеннолетних была исключена из состава судей итальянского шоу
Ардженто в 2018 году после обвинений в совращении несовершеннолетних была исключена из состава судей итальянского шоу
Фото: asiaargento / Instagram

Итальянская актриса Азия Ардженто в комментарии, который 24 января опубликован на сайте издания Variety, заявила, что подверглась сексуальному насилию со стороны американского режиссера Роба Коэна.

Актриса уточнила, что изнасилование произошло в 2002 году на съемках боевика "Три икса", в котором также принимали участие американские актеры Вин Дизель и Сэмюэл Л. Джексон.

По словам Ардженто, сперва режиссер опоил ее из бутылки наркотическим веществом, о чем она не подозревала, а на следующее утро актриса проснулась в его постели голой.

Она подчеркнула, что описала все подробности того изнасилования в книге "Анатомия дикого сердца", премьера которой запланирована на 26 января в Италии.

Издание сообщает, что накануне, принимая участие в одном из итальянских ток-шоу, актриса объяснила, почему не обнародовала факт изнасилования ранее. По ее словам, она не хотела поднимать "еще одну бурю", но после того, как в 2019 году Коэна обвинили в изнасилованиях и домогательствах две женщины, одна из которых была его дочерью, Ардженто решила не молчать.

Variety отмечает, что представители режиссера опровергли обвинения со стороны актрисы, подчеркнув, что между Коэном и Ардженто во время съемок сложились хорошие отношения.

В 2017 году Ардженто выступала как жертва насилия, обвинив в противоправных действиях голливудского продюсера Харви Вайнштейна, а в 2018 году актер Джимми Беннетт обвинил ее в совращении и изнасиловании.

Актрисе пришлось выплатить актеру $380 тыс. в виде компенсации. После этого скандала она была исключена из состава судей итальянской версии шоу "X-фактор".

Теги: кино, изнасилование, Вин Дизель, скандал, актриса, Азия Ардженто, домогательства, Сэмюэл Л. Джексон
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