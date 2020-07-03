Atlas Weekend состоится в формате диванного шоу

Музыкальный фестиваль Atlas Weekend, который ранее был перенесен на 2021 год, будет проведен нынешним летом в онлайн-формате.

Изначально Atlas Weekend был перенесен на 2021 год из-за карантина Фото: Atlas Weekend / Facebook

Украинский музыкальный фестиваль Atlas Weekend состоится в июле 2020 года в формате диванного шоу, сообщается на сайте организаторов мероприятия в Facebook.

Открытие фестиваля запланировано на 7 июля. Трансляция выступлений музыкантов, среди которых заявлены известные украинские коллективы, будет проходить на YouTube-канале организаторов.

Закрытие фестиваля состоится 12 июля.

Atlas Weekend – украинский музыкальный фестиваль, который был основан пять лет назад. Ежегодное мероприятие проходит в начале июля на ВДНХ.

В апреле 2020 года организаторы заявили, что проведение фестиваля из-за пандемии коронавируса переносится на июль 2021 года.

"Из-за не подвластных нам обстоятельств Atlas Weekend перенесен на следующий год. В связи с пандемией COVID-19 мы не можем подвергать гостей, команду и артистов фестиваля опасности", – говорилось в заявлении.