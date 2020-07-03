Atlas Weekend состоится в формате диванного шоу

Украинский музыкальный фестиваль Atlas Weekend состоится в июле 2020 года в формате диванного шоу, сообщается на сайте организаторов мероприятия в Facebook.
Открытие фестиваля запланировано на 7 июля. Трансляция выступлений музыкантов, среди которых заявлены известные украинские коллективы, будет проходить на YouTube-канале организаторов.
Закрытие фестиваля состоится 12 июля.
Atlas Weekend – украинский музыкальный фестиваль, который был основан пять лет назад. Ежегодное мероприятие проходит в начале июля на ВДНХ.
В апреле 2020 года организаторы заявили, что проведение фестиваля из-за пандемии коронавируса переносится на июль 2021 года.
"Из-за не подвластных нам обстоятельств Atlas Weekend перенесен на следующий год. В связи с пандемией COVID-19 мы не можем подвергать гостей, команду и артистов фестиваля опасности", – говорилось в заявлении.