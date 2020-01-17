Бывший директор GR-коммуникаций Atlas Weekend Санченко принес присягу нардепа

Бывший директор по GR-коммуникациям фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко в Раде занял место по списку партии "Слуга народа" нардепа Ирины Венедиктовой, которая сложила полномочия в связи с назначением на должность временно исполняющей обязанности главы Государственного бюро расследований Украины.

Санченко рассказал, что в Раде планирует заниматься вопросами молодежной политики, ночной экономики и социального предпринимательства Фото: Oleksandr Sanchenko / Facebook

17 января во время заседания парламента бывший директор по GR-коммуникациям фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко принес присягу народного депутата от "Слуги народа", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

В парламенте Санченко занял место по списку партии "Слуга народа" нардепа Ирины Венедиктовой, которая сложила полномочия в связи с назначением на должность временно исполняющей обязанности главы Государственного бюро расследований Украины.

На своей странице в Facebook Санченко рассказал, что на новой работе планирует, в частности, заниматься вопросами молодежной политики, ночной экономики и социального предпринимательства.

На сайте Центральной избирательной комиссии указано, что Санченко был №137 в партийном списке "Слуги народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году.

До 16 января 2020 года Санченко был директором по взаимодействию с органами государственной власти (GR-коммуникациям) и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend.