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Бывший директор GR-коммуникаций Atlas Weekend Санченко принес присягу нардепа

Бывший директор по GR-коммуникациям фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко в Раде занял место по списку партии "Слуга народа" нардепа Ирины Венедиктовой, которая сложила полномочия в связи с назначением на должность временно исполняющей обязанности главы Государственного бюро расследований Украины.

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Санченко рассказал, что в Раде планирует заниматься вопросами молодежной политики, ночной экономики и социального предпринимательства
Санченко рассказал, что в Раде планирует заниматься вопросами молодежной политики, ночной экономики и социального предпринимательства
Фото: Oleksandr Sanchenko / Facebook

17 января во время заседания парламента бывший директор по GR-коммуникациям фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко принес присягу народного депутата от "Слуги народа", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

В парламенте Санченко занял место по списку партии "Слуга народа" нардепа Ирины Венедиктовой, которая сложила полномочия в связи с назначением на должность временно исполняющей обязанности главы Государственного бюро расследований Украины.

На своей странице в Facebook Санченко рассказал, что на новой работе планирует, в частности, заниматься вопросами молодежной политики, ночной экономики и социального предпринимательства. 

https://www.facebook.com/sanchenko.oleksandr/videos/2481219751990116/

На сайте Центральной избирательной комиссии указано, что Санченко был №137 в партийном списке "Слуги народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году. 

До 16 января 2020 года Санченко был директором по взаимодействию с органами государственной власти (GR-коммуникациям) и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend.

Теги: Верховная Рада, Украина, депутаты, Слуга народа, партия, Ирина Венедиктова
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