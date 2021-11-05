  Аурика Ротару: После смерти мужа думала, что не буду больше петь. Соня заставила работать

Аурика Ротару: Соня (слева) меня на несколько концертов забирала с собой. Так и пошло Фото: sofiarotaru.official / Instagram

"София и Аурика Ротару – это были две отдельные певицы, но потом все пошло на спад. Был период, когда о вас было слышно очень мало. Почему так произошло?" – спросила у певицы журналистка Алина Доротюк.

"Это все произошло после смерти мужа. Тогда я думала, что все, я не буду больше петь, не буду выходить на сцену. Мне не хотелось этого. Но Соня тогда уже прошла через это состояние (певица овдовела в 2002 году. – "ГОРДОН"), и она меня просто заставила работать. Она меня на несколько концертов забирала с собой. Так и пошло-пошло, что я чаще всего работала уже с ней, а сольных концертов – очень мало и очень редко. Но сейчас возобновила свою программу и работаю сольно", – рассказала певица.

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Видео: DOROTYE / YouTube