  "Муж был банкиром. Готовил ее для себя". Аурика Ротару рассказала, почему ее 34-летняя дочь не работает

"Пока она в декретном отпуске. Младшей дочке сейчас четыре годика. Анастасия окончила Институт международных отношений [Киевского национального университета имени Шевченко] [по специальности] "международная экономика", но не хочет работать по профессии. Не нравится ей. дело в том, что, когда муж был жив, он был банкиром. Готовил ее для себя, чтобы она работала с ним. Но отца не стало, так уж получилось. Она больше любит общение с людьми", – рассказала артистка.

Ротару рассказала, что сейчас Анастасия заканчивает дизайнерские курсы и станет дизайнером интерьеров.

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Видео: DOROTYE / YouTube