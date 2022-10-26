Автор книги "Вся кремлевская рать", российский журналист Зыгарь спустя четыре года после развода заключил брак с российским актером

"Мы поженились (наверное, правильно говорить "вышли замуж"). Любовь, свобода, правда, счастье. Пора начинать освобождение с самих себя", – написал он.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Зыгарь не уточнил, в какой стране заключен брак. В РФ однополые браки запрещены.
По информации экс-главреда Talagram-канала Baza Никиты Могутина, они расписались в Португалии.
Щербак на своей странице в Instagram также поделился совместными фото с Зыгарем.
"Мне сложно посчитать сколько мы вместе. Наш путь начинался очень сложно и спустя три года мы решили узаконить наши отношения, – написал он. – Всю жизнь я боролся с собой, подстраивался под общепринятые правила и заповеди, встречался с девушками и расставался, также и с парнями. Я очень боялся попасть в ад, пока не понял, что ад – это моя жизнь".
По словам Щербака, единственным человеком, который не знает, что он состоит в отношениях с Зыгарем, является его мать.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
У Зыгаря есть дочь Елизавета (2010) от российской журналистки Майи Стравинской. Они прожили в браке девять лет и расстались в 2018 году. Ранее Зыгарь и Щербак не афишировали свои отношения.
Щербак, как и Зыгарь, осудил российскую агрессию против Украины.