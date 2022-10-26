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26 октября, 2022
 
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Автор книги "Вся кремлевская рать", российский журналист Зыгарь спустя четыре года после развода заключил брак с российским актером

Зыгарь и Щербак состоят в отношениях три года
Зыгарь и Щербак состоят в отношениях три года
Фото: zygaro / Instagram

Российский журналист, автор книг "Вся кремлевская рать" и "Империя должна умереть" Михаил Зыгарь заключил брак со своим партнером, российским актером Жан-Мишелем Щербаком. Об этом Зыгарь сообщил 25 октября в Instagram.

"Мы поженились (наверное, правильно говорить "вышли замуж"). Любовь, свобода, правда, счастье. Пора начинать освобождение с самих себя", – написал он. 

Зыгарь не уточнил, в какой стране заключен брак. В РФ однополые браки запрещены.

По информации экс-главреда Talagram-канала Baza Никиты Могутина, они  расписались в Португалии.

Щербак на своей странице в Instagram также поделился совместными фото с Зыгарем.

"Мне сложно посчитать сколько мы вместе. Наш путь начинался очень сложно и спустя три года мы решили узаконить наши отношения, – написал он. – Всю жизнь я боролся с собой, подстраивался под общепринятые правила и заповеди, встречался с девушками и расставался, также и с парнями. Я очень боялся попасть в ад, пока не понял, что ад – это моя жизнь".

По словам Щербака, единственным человеком, который не знает, что он состоит в отношениях с Зыгарем, является его мать. 

"Я боялся разрушить ее православную жизнь и не хотел, чтобы она страдала, – написал актер. 
Когда я принял решение стать счастливым и перестать скрываться моя жизнь изменилась. Особенно сегодня – никогда еще я не был так свободен и счастлив".
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Публикация от Жан-Мишель Щербак (@iam_jeanmichel)


Контекст:

У Зыгаря есть дочь Елизавета (2010) от российской журналистки Майи Стравинской. Они прожили в браке девять лет и расстались в  2018 году. Ранее Зыгарь и Щербак не афишировали свои отношения.

Щербак, как и Зыгарь, осудил российскую агрессию против Украины. 

Теги: свадьба, журналисты, писатель, Михаил Зыгарь
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