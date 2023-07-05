"Бабки были в шоке от "разврата". Кошмал показала свой летний образ и получила комплименты в стиле "от проститутка"

"Мой сегодняшний лук на +30 °C. Бабки на Лукьяновке были в шоке от "разврата", – пошутила актриса. – Поймала комплименты в стиле "от проститутка".

Контекст:

Кошмал начала сниматься в кино в 2011 году. Известность актрисе принесла роль Жени в украинском сериале "Сваты".

В 2017 году Кошмал вышла замуж. Актриса не афиширует имя мужа и отца своего ребенка. Он – не медийная личность.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Кошмал выезжала из Киева во Львов, а в июне снова вернулась в столицу. Об этом актриса сообщала в Instagram.

Она занимается волонтерской деятельностью в поддержку ВСУ.