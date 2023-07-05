Данилко пошутил о секрете молодости Белоконь

На фото Белоконь позирует в холодильнике, а Данилко пытается ее поцеловать.
"Секрет ее молодости", – подписал он фото.
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Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году Данилко получил звание народного артиста Украины.
Данилко и Белоконь находятся за границей с концертным туром. Первое выступление состоялось 19 мая в Таллинне (Эстония).