Кошмал перед камерой встала на мостик и рассказала, как на самом деле проявляется любовь к себе

По словам Кошмал, во время выполнения упражнения в ее голове была мысль о том, "какой же это кайф".
"Себя любит тот, кто ежедневно делает что-то для своего организма. Человек, который себя любит, беспощаден к себе. Человек, который себя не любит, все себе позволяет и ищет оправдания, – написала артистка. – Учимся любить себя по-настоящему и быть счастливыми, независимо ни от кого".
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Кошмал начала сниматься в кино в 2011 году. Известность актрисе принесла роль Жени в украинском сериале "Сваты".
В 2017 году Кошмал вышла замуж. Актриса не афиширует имя мужа и отца своего ребенка. Он – не медийная личность.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Кошмал выезжала из Киева во Львов, а в июне снова вернулась в столицу. Об этом актриса сообщала в Instagram.
Она занимается волонтерской деятельностью в поддержку ВСУ.