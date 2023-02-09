Бульвар Шоубиз
 
09 февраля, 2023
 
Новости

Кошмал перед камерой встала на мостик и рассказала, как на самом деле проявляется любовь к себе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кошмал: Учимся любить себя по-настоящему
Кошмал: Учимся любить себя по-настоящему 
Фото: smorkovkina / Instagram

Украинская актриса Анна Кошмал 8 февраля в Instagram разместила ролик, в котором показала, как делает мостик, упираясь ногами в стену.

По словам Кошмал, во время выполнения упражнения в ее голове была мысль о том, "какой же это кайф".

"Себя любит тот, кто ежедневно делает что-то для своего организма. Человек, который себя любит, беспощаден к себе. Человек, который себя не любит, все себе позволяет и ищет оправдания, – написала артистка. – Учимся любить себя по-настоящему и быть счастливыми, независимо ни от кого". 

Контекст:

Кошмал начала сниматься в кино в 2011 году. Известность актрисе принесла роль Жени в украинском сериале "Сваты".

В 2017 году Кошмал вышла замуж. Актриса не афиширует имя мужа и отца своего ребенка. Он – не медийная личность.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Кошмал выезжала из Киева во Львов, а в июне снова вернулась в столицу. Об этом актриса сообщала в Instagram.

Она занимается волонтерской деятельностью в поддержку ВСУ.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: йога, актриса, Анна Кошмал
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Два года назад я благодарил за чай, а сегодня хочу заранее поблагодарить за самолеты". Полный текст выступления Зеленского в парламенте Великобритании
  "Два года назад я благодарил за чай, а сегодня хочу заранее поблагодарить за самолеты". Полный текст выступления Зеленского в парламенте Великобритании
Алина ГРЕЧАНАЯ
  Евгений Киселев: Путин обречен войти в историю как агрессор и военный преступник наряду с Гитлером, Хусейном, Милошевичем и Каддафи
  Евгений Киселев: Путин обречен войти в историю как агрессор и военный преступник наряду с Гитлером, Хусейном, Милошевичем и Каддафи
Алеся БАЦМАН
  Яценюк: Любой, кто будет говорить о нейтральном статусе Украины, – предатель
  Яценюк: Любой, кто будет говорить о нейтральном статусе Украины, – предатель
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кошмал перед камерой встала на мостик и рассказала, как на самом деле проявляется любовь к себе
Кошмал перед камерой встала на мостик и рассказала, как на самом деле проявляется любовь к себе
Галина ГРИШИНА
Шольц на брифинге в Елисейском дворце занял место президента Украины. Зеленский с Макроном отреагировали. Видео, фото
Шольц на брифинге в Елисейском дворце занял место президента Украины. Зеленский с Макроном отреагировали. Видео, фото
Галина ГРИШИНА
37-летняя Саливанчук: Мишина и Денисенко начали забирать мои роли. Я уже вышла из того момента – быть любовницей в короткой юбке
37-летняя Саливанчук: Мишина и Денисенко начали забирать мои роли. Я уже вышла из того момента – быть любовницей в короткой юбке
Галина ГРИШИНА
"Не хочу быть идеальной". Бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит с растрепанными волосами
"Не хочу быть идеальной". Бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит с растрепанными волосами
Галина ГРИШИНА
"Меня не застрелят?" На пресс-конференции в Лондоне репортер захотела обнять Зеленского. Видео
"Меня не застрелят?" На пресс-конференции в Лондоне репортер захотела обнять Зеленского. Видео
Галина ГРИШИНА
Опубликован официальный плейлист для празднования коронации Чарльза III и его жены. В списке оказался трек осужденного за нападение рэпера
Опубликован официальный плейлист для празднования коронации Чарльза III и его жены. В списке оказался трек осужденного за нападение рэпера
Галина ГРИШИНА
Вместо "Русские танцовщицы" – "Танцовщицы в украинских костюмах". Музей Метрополитен в Нью-Йорке переименовал картину Дега
Вместо "Русские танцовщицы" – "Танцовщицы в украинских костюмах". Музей Метрополитен в Нью-Йорке переименовал картину Дега
Галина ГРИШИНА
"Якубович приготовил Путину сюрприз". Гордон показал комедийный ролик с ведущим "Поля чудес"
"Якубович приготовил Путину сюрприз". Гордон показал комедийный ролик с ведущим "Поля чудес"
Симфонический оркестр Львовской филармонии выступит в Карнеги-холле
Симфонический оркестр Львовской филармонии выступит в Карнеги-холле
Галина ГРИШИНА
В пальто с шарфом в руках. Дорофеева показала снимки из новой фотосессии
В пальто с шарфом в руках. Дорофеева показала снимки из новой фотосессии
Галина ГРИШИНА
"Пальчики поджимала в ботиночках, потому что не могли новые купить". Ефросинина рассказала, как относится к деньгам
"Пальчики поджимала в ботиночках, потому что не могли новые купить". Ефросинина рассказала, как относится к деньгам
Галина ГРИШИНА
Актриса Саливанчук, жена нардепа от "Слуги народа" Божкова, рассказала, что говорят депутаты в кулуарах Рады о войне
Актриса Саливанчук, жена нардепа от "Слуги народа" Божкова, рассказала, что говорят депутаты в кулуарах Рады о войне
Галина ГРИШИНА
Мирзоян ответил, как в украинском шоу-бизнесе отреагировали на исчезновение Винника
Мирзоян ответил, как в украинском шоу-бизнесе отреагировали на исчезновение Винника
Галина ГРИШИНА
"Неужели они думают, что там будет нормальная жизнь?" Саливанчук высказалась о дочери Ольги Сумской, которая живет и работает в РФ
"Неужели они думают, что там будет нормальная жизнь?" Саливанчук высказалась о дочери Ольги Сумской, которая живет и работает в РФ
Галина ГРИШИНА
В Москве отменили единственную пьесу, где играла Ахеджакова
В Москве отменили единственную пьесу, где играла Ахеджакова
Новая девушка Остапчука вышла из квартиры в пижаме. Фото
Новая девушка Остапчука вышла из квартиры в пижаме. Фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 