Кошмал перед камерой встала на мостик и рассказала, как на самом деле проявляется любовь к себе

По словам Кошмал, во время выполнения упражнения в ее голове была мысль о том, "какой же это кайф".

"Себя любит тот, кто ежедневно делает что-то для своего организма. Человек, который себя любит, беспощаден к себе. Человек, который себя не любит, все себе позволяет и ищет оправдания, – написала артистка. – Учимся любить себя по-настоящему и быть счастливыми, независимо ни от кого".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Koshmal (@smorkovkina)