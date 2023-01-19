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20 января, 2023
 
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"Боже, как это красиво", "Вот это растяжка!" Кошмал выложила в сеть свою тренировку по йоге

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Кошмал: Йога это больше, чем физическая активность. Это лучшее лекарство
Кошмал: Йога – это больше, чем физическая активность. Это лучшее лекарство
Фото: smorkovkina / Instagram

Украинская актриса Анна Кошмал 19 января в Instagram разместила ролик, в котором запечатлена во время занятия йогой.

"Забота о чистоте своего ума через заботу о теле. Йога  это больше, чем физическая активность. Это лучшее лекарство. Это как генеральная уборка, все разобрано на правильных полках, сознание становится прозрачным, как тихая вода. А главное – спокойствие. Приходит спокойствие", – описала свои ощущения актриса.

"Не оторвать глаз", – восхитилась коллега Кошмал, украинская актриса Дарья Петрожицкая.

"Вот это растяжка!" – оценили поклонники.

"Боже, как это красиво", – написали фолловеры.

Контекст:

Кошмал начала сниматься в кино в 2011 году. Известность актрисе принесла роль Жени в сериале "Сваты".

В 2017 году Кошмал вышла замуж. Актриса не афиширует имя мужа и отца своего ребенка. Он не медийная личность.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Кошмал выезжала из Киева во Львов, а в июне снова вернулась в столицу. Об этом актриса сообщала в Instagram. Она занимается волонтерской деятельностью в поддержку ВСУ.

Теги: йога, актриса, Анна Кошмал
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