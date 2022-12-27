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27 декабря, 2022
 
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"Мам, а у нас еще есть конфеты или только с похорон остались?" Кошмал рассказала, что пообещала сделать вместе с сыном после победы

Кошмал: Наши дети заслуживают жить в свободной стране под мирным небом
Кошмал: Наши дети заслуживают жить в свободной стране под мирным небом
Фото: smorkovkina / Instagram

Украинская актриса Анна Кошмал пообещала своему сыну Михаилу после победы над российскими оккупантами поехать на море. Об этом она написала 27 декабря в Instagram

По словам актрисы, около месяца назад сын попросил у нее конфеты, но дома не оказалось сладостей кроме тех, которые остались после похорон. 

"Этот диалог очень ярко описывает время, в котором мы живем сегодня. "Мам, а у нас еще есть конфеты или только с похорон остались? – Только с похорон. Как дадут свет, выбегу тебе еще за вкусностями. – Мам, а когда свет отремонтируют? – Когда наши защитники выгонят врагов из Украины. – И тогда поедем к морю? – Поедем, сынок, обязательно" – написала артистка. 

Она добавила, что именно дети являются одной из самых сильных мотиваций бороться с оккупантами.

"Наши дети заслуживают жить в свободной стране под мирным небом. Это одна из сильнейших мотиваций для постоянной борьбы. Сейчас мы быстро приспосабливаемся к любым условиям, ведь нас всех объединяет общая цель – победа", – написала она.

Контекст:

Кошмал начала сниматься в кино в 2011 году. Известность актрисе принесла роль Жени в сериале "Сваты".

В 2017 году Кошмал вышла замуж. Актриса не афиширует имя мужа и отца своего ребенка. Он не медийная личность.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Кошмал выезжала из Киева во Львов, а в июне снова вернулась в столицу. Об этом актриса сообщала в Instagram. Она занимается волонтерской деятельностью в поддержку ВСУ.

Теги: война России против Украины, актриса, Анна Кошмал
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