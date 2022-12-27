"Мам, а у нас еще есть конфеты или только с похорон остались?" Кошмал рассказала, что пообещала сделать вместе с сыном после победы

По словам актрисы, около месяца назад сын попросил у нее конфеты, но дома не оказалось сладостей кроме тех, которые остались после похорон.

"Этот диалог очень ярко описывает время, в котором мы живем сегодня. "Мам, а у нас еще есть конфеты или только с похорон остались? – Только с похорон. Как дадут свет, выбегу тебе еще за вкусностями. – Мам, а когда свет отремонтируют? – Когда наши защитники выгонят врагов из Украины. – И тогда поедем к морю? – Поедем, сынок, обязательно" – написала артистка.

Она добавила, что именно дети являются одной из самых сильных мотиваций бороться с оккупантами.

"Наши дети заслуживают жить в свободной стране под мирным небом. Это одна из сильнейших мотиваций для постоянной борьбы. Сейчас мы быстро приспосабливаемся к любым условиям, ведь нас всех объединяет общая цель – победа", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Koshmal (@smorkovkina)