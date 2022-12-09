"Могла съесть несколько шоколадок, употребляла слишком жирную пищу". 28-летняя Кошмал показала, как выглядела раньше. Фото

Кошмал: Я нашла в себе утонченность и сексуальность Фото: smorkovkina / Instagram

"В подростковые годы я и женственность были почти несовместимыми вещами. Я танцевала хип-хоп, участвовала в батлах и даже побеждала. Я носила широкие штаны и одевалась на секонде, – написала 28-летняя артистка. – До 20 лет я вообще не задумывалась о том, что я ем и как это влияет на мое и здоровье и сознание. Я могла съесть несколько шоколадок в день, употребляла слишком жирную пищу или, наоборот, морила себя голодом".

По словам Кошмал, спустя годы она "кардинально изменилась и внутренне, и снаружи".

"Я нашла в себе утонченность и сексуальность, стала веганом и отношусь придирчиво ко всему, что употребляю", – добавила артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Koshmal (@smorkovkina)