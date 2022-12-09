"Могла съесть несколько шоколадок, употребляла слишком жирную пищу". 28-летняя Кошмал показала, как выглядела раньше. Фото

"В подростковые годы я и женственность были почти несовместимыми вещами. Я танцевала хип-хоп, участвовала в батлах и даже побеждала. Я носила широкие штаны и одевалась на секонде, – написала 28-летняя артистка. – До 20 лет я вообще не задумывалась о том, что я ем и как это влияет на мое и здоровье и сознание. Я могла съесть несколько шоколадок в день, употребляла слишком жирную пищу или, наоборот, морила себя голодом".
По словам Кошмал, спустя годы она "кардинально изменилась и внутренне, и снаружи".
"Я нашла в себе утонченность и сексуальность, стала веганом и отношусь придирчиво ко всему, что употребляю", – добавила артистка.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Кошмал начала сниматься в кино в 2011 году. Известность актрисе принесла роль Жени в сериале "Сваты".
В 2017 году Кошмал вышла замуж. Актриса не афиширует имя мужа и отца своего ребенка. Он не медийная личность.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Кошмал выезжала из Киева во Львов, а в июне снова вернулась в столицу. Об этом актриса сообщала в Instagram. Она занимается волонтерской деятельностью в поддержку ВСУ.