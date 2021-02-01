Бульвар Шоубиз
 
01 февраля, 2021
 
Новости

Бабкин улетел в Австрию на операцию

Украинскому музыканту Сергею Бабкину в Австрии предстоит операция на глазах. Артиста прооперируют 5 февраля.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бабкин с женой вылетели в Вену из аэропорта Борисполь
Бабкин с женой вылетели в Вену из аэропорта Борисполь
Фото: snezhanababkina_offical / Instagram

Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина, блогер Снежана Бабкина 1 февраля опубликовала в Instagram совместное с мужем фото, сделанное на борту самолета.

Супруги позируют в кадре в респираторах.

"Летим в Вену", – написала Бабкина. Она отметила, что самолет вылетел из аэропорта Борисполь.

24 января 2021 года Сергей Бабкин сообщил, что во время медосмотра у него диагностировали отслоение сетчатки и 5 февраля ему предстоит операция на глазах в Австрии. Бабкин подчеркнул, что был приятно удивлен, когда узнал, во сколько обойдутся обследование и операция в зарубежной клинике. 

28 января супруга музыканта сообщила, что причиной ухудшения зрения стала инфекция в почках.

Сергей Бабкин родился в 1978 году в Харькове, где и сейчас проживает вместе с семьей. За годы музыкальной карьеры певец выпустил 11 альбомов. Бабкин увлекается йогой и занимается стрельбой из револьвера.

Теги: Австрия, Сергей Бабкин, Снежана Бабкина, операция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Мистер Байден, почему мы до сих пор не в НАТО?" Главное из интервью Зеленского проекту Axios
  "Мистер Байден, почему мы до сих пор не в НАТО?" Главное из интервью Зеленского проекту Axios
Елена КРАВЧЕНКО
В России прошли новые протесты в поддержку Навального. Задержаны больше 5 тыс. человек. Онлайн-репортаж
В России прошли новые протесты в поддержку Навального. Задержаны больше 5 тыс. человек. Онлайн-репортаж
Наталия ДВАЛИ
  Народовластие от Зе. Главное из нового закона о референдуме, принятого в Украине
  Народовластие от Зе. Главное из нового закона о референдуме, принятого в Украине
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бабкин улетел в Австрию на операцию
Бабкин улетел в Австрию на операцию
Королева спела с мамой в торговом центре Флориды песню о шубе из Чебурашки. Видео
Королева спела с мамой в торговом центре Флориды песню о шубе из Чебурашки. Видео
Жюри выбрало песню, с которой Gо-A отправится на "Евровидение 2021"
Жюри выбрало песню, с которой Gо-A отправится на "Евровидение 2021"
Герцогиня Кембриджская нарушила протокол, опубликовала в сети первое селфи-видео
Герцогиня Кембриджская нарушила протокол, опубликовала в сети первое селфи-видео
Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото
Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото
"С 40-летием, моя любовь". Супруга Тимберлейка показала мужа с короной на голове
"С 40-летием, моя любовь". Супруга Тимберлейка показала мужа с короной на голове
"Промыли мозги и заставили подчиняться". Экс-невеста Мерилина Мэнсона обвинила его в многолетних издевательствах
"Промыли мозги и заставили подчиняться". Экс-невеста Мерилина Мэнсона обвинила его в многолетних издевательствах
Павлик рассекретил пол своего будущего ребенка
Павлик рассекретил пол своего будущего ребенка
Сценарист "Симпсонов" Марк Уилмор умер от COVID-19
Сценарист "Симпсонов" Марк Уилмор умер от COVID-19
100-летний британский ветеран-волонтер Том Мур госпитализирован с COVID-19
100-летний британский ветеран-волонтер Том Мур госпитализирован с COVID-19
  "Злой человек". Героиней нового клипа Земфиры стала Литвинова с сигаретой. Видео
  "Злой человек". Героиней нового клипа Земфиры стала Литвинова с сигаретой. Видео
Санина и Alekseev стали одними из ведущих "Орла и решки". Шоу покажут на украинском и российском каналах
Санина и Alekseev стали одними из ведущих "Орла и решки". Шоу покажут на украинском и российском каналах
Представитель жены принца Гарри рассказал, почему ее имя убрали из свидетельства о рождении сына
Представитель жены принца Гарри рассказал, почему ее имя убрали из свидетельства о рождении сына
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
  "У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
  "У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS