Бульвар Шоубиз
 
11 января, 2021
 
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Бабкин показал, как расслабляется с револьвером в руках

По словам украинского музыканта Сергея Бабкина, стрельба по мишеням является для него своеобразной медитацией.

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Бабкин несколько лет занимается йогой
Бабкин несколько лет занимается йогой
Фото: babkin_official / Instagram

Украинский певец Сергей Бабкин 11 января в Instagram разместил черно-белое фото, на котором запечатлен во время стрельбы по мишеням в наушниках с револьвером в руках.

"Еще одна из форм моего расслабления. Своего рода медитация – концентрация внимания", – подписал он снимок.

По словам артиста, на снимке он напоминает себе голливудского актера Рассела Кроу.

Бабкин родился в 1978 году в Харькове. За годы музыкальной карьеры певец выпустил 11 альбомов. Несколько лет назад артист начал заниматься йогой и периодически делиться в сети снимками, сделанными во время занятий.

Теги: стрельба, Сергей Бабкин, певец
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