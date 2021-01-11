Бабкин показал, как расслабляется с револьвером в руках

По словам украинского музыканта Сергея Бабкина, стрельба по мишеням является для него своеобразной медитацией.

Украинский певец Сергей Бабкин 11 января в Instagram разместил черно-белое фото, на котором запечатлен во время стрельбы по мишеням в наушниках с револьвером в руках.

"Еще одна из форм моего расслабления. Своего рода медитация – концентрация внимания", – подписал он снимок.

По словам артиста, на снимке он напоминает себе голливудского актера Рассела Кроу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

Бабкин родился в 1978 году в Харькове. За годы музыкальной карьеры певец выпустил 11 альбомов. Несколько лет назад артист начал заниматься йогой и периодически делиться в сети снимками, сделанными во время занятий.