Дуэтом на английском. Бабкин в новом клипе спел вместе с дочерью и запустил в небо шары. Видео
Украинский певец Сергей бабкин 14 ноября на YouTube- канале презентовал клип на песнюBecause you love, которую спел вместе с 10-летней дочерью Веселиной. "Это особенная премьера для меня. Первая англоязычная песня за всю мою 18-летнюю творческую жизнь. Идея написания песни принадлежит дочери Веселине. Именно она вдохновила меня. Сочиняли вместе",– анонсировал он клип. В ролике отец и дочь запечатлены во время прогулки по осеннему городу, а в финале, забравшись на крышу, отпускают в небо связку гелиевых шаров. Также в клип вошли кадры, снятые во время работы Сергея и Веселины Бабкиных в студии звукозаписи.
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