Бульвар Шоубиз
 
24 января, 2021
 
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"Время идет на дни". Бабкину диагностировали редкостное заболевание глаз

Украинский музыкант Сергей Бабкин уедет в Австрию на операцию из-за редкостного заболевания глаз, из-за которого он теряет зрение.

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Бабкин заявил, что из-за болезни уже потерял 70% центрального зрения
Бабкин заявил, что из-за болезни уже потерял 70% центрального зрения
Фото: babkin_official / Instagram

Украинский музыкант и экс-солист 5’nizza Сергей Бабкин в своем Instagram сообщил, что у него диагностировали редкое заболевание глаз, которое встречается раз на миллион.

"Врач сказал так: "Воспаление задней стенки глаз, отслоение сетчатки, прохождение жидкости, 70% вашего центрального зрения уже нет, вы слепнете, Сергей..." Время идет на дни!" – написал он.

По его словам, ни в Украине, ни в странах СНГ нужного оборудования для его лечения нет, музыкант решил лечиться в австрийской клинике.

"Сейчас мы занимаемся организацией поездки, а это в карантинное время капец как сложно! Операция запланирована на 5 февраля. Теперь осталось только успешно добраться в Вену и миновать 10-дневный карантин, так как зрение не дает мне много времени", – добавил он.

Бабкин родился в 1978 году в Харькове. За годы музыкальной карьеры певец выпустил 11 альбомов.

Теги: болезнь, Сергей Бабкин, операция
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