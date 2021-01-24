"Время идет на дни". Бабкину диагностировали редкостное заболевание глаз

Украинский музыкант Сергей Бабкин уедет в Австрию на операцию из-за редкостного заболевания глаз, из-за которого он теряет зрение.

Украинский музыкант и экс-солист 5’nizza Сергей Бабкин в своем Instagram сообщил, что у него диагностировали редкое заболевание глаз, которое встречается раз на миллион.

"Врач сказал так: "Воспаление задней стенки глаз, отслоение сетчатки, прохождение жидкости, 70% вашего центрального зрения уже нет, вы слепнете, Сергей..." Время идет на дни!" – написал он.

По его словам, ни в Украине, ни в странах СНГ нужного оборудования для его лечения нет, музыкант решил лечиться в австрийской клинике.

"Сейчас мы занимаемся организацией поездки, а это в карантинное время капец как сложно! Операция запланирована на 5 февраля. Теперь осталось только успешно добраться в Вену и миновать 10-дневный карантин, так как зрение не дает мне много времени", – добавил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)