"Балерина порно", "Блинчики намокли". Волочкова в мокром платье засветила соски

Волочкова: Поплавала в море в платье, но выйти сухой из воды не получилось Фото: volochkova_art / Instagram

"Поплавала в море в платье, но выйти сухой из воды не получилось", – подписала балерина пост.

На снимках Волочкова в полностью мокром белом полупрозрачном платье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Блинчики, Настя, намокли", – прокомментировала elena.vorobey_.

"Ебушки-воробушки! Ну так сразу бы уже голая! Зачем тряпка сверху? Балерина порно всея Руси! А потом в церковь побежит", – добавила katerina_25_01_syrgut.

"В этот раз Настя решила не раздвигать ноги, а брать публику мокрыми сиськами", – отметила pupsikmilly.