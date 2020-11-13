Барак Обама поделился в сети снимком матери

44-й президент США Барак Обама разместил в сети совместное фото с матерью Энн Данхэм, на котором он запечатлен еще ребенком.

44-й президент США Барак Обама 13 ноября в Facebook обнародовал архивное фото, на котором он запечатлен в детском возрасте на коленях у матери Энн Данхэм.

"Моя мама была сильной, умной и делала то, что считала необходимым. Она верила, что перед лицом несправедливости всегда восторжествует прогресс", – поделился воспоминаниями Обама.

Мать Обамы Энн Данхэм родилась в 1942 году в США. В 1961 году она вышла замуж за кенийского экономиста Барака Обаму, став его второй женой. Супруг был старше Данхэм на шесть лет.

Барак Обама – младший – его четвертый ребенок. Родители будущего президента США развелись в 1964 году.

В 1967 году Данхэм вышла замуж за индонезийца Лоло Суторо. Они прожили вместе 13 лет. В этом браке Данхэм родила дочь Майю (1970).

Мать Обамы умерла от рака яичников в 1995 году за три недели до 53-летия. Бараку Обаме на тот момент было 34 года.