Мишель Обама поделилась семейным снимком, сделанным во время отдыха на море

Мишель Обама поздравила своего супруга, 44-го американского президента Барака Обаму с 59-летием, обнародовав в сети снимок, на котором их семья запечатлена на фоне моря.

Бывшая первая леди США Мишель Обама на своей странице в Instagram обнародовала снимок из семейного архива, на котором она запечатлена с мужем Бараком Обамой и двумя дочерьми, когда те были еще маленькими.

Мишель Обама посвятила публикацию дню рождения мужа – 4 августа Бараку Обаме исполнилось 59 лет.

На фото семья запечатлена на скалистом побережье на фоне моря. Все ее члены одеты в шорты и футболки. Мишель Обама держит в руках бутылку с напитком.

"С днем рождения, мой любимый парень. Благодарю за хорошие дни, голубое небо и новые приключения", – подписала публикацию супруга экс-президента США.

Барак Обама женился на Мишель Робинсон в 1992 году. Супруги воспитывают двух дочерей – Малию (1998) и Наташу (2001).

В автобиографической книге "Становление" Мишель Обама призналась, что стала матерью благодаря искусственному оплодотворению.

Барак Обама занимал президентский пост в США с 20 января 2009 года по 20 января 2017-го. После избрания его президентом США Мишель Обама стала 49-й первой леди США.