Мишель Обама показала старшего брата

Супруга 44-го президента США Барака Обамы Мишель Обама опубликовала в сети совместный снимок со своим старшим братом, которого считает лучшим другом.

Обама младше Робинсона на два года Фото: Michelle Obama / Facebook

56-летняя экс-первая леди США Мишель Обама на своей странице в Facebook разместила фото, на котором запечатлена в компании своего старшего брата Крейга Робинсона.

"Он мой лучший друг", – подписала снимок Обама.

Крейг Робинсон старше Мишель Обамы на два года. Он был дважды женат и имеет четверых детей.

До 2014 года Робинсон был тренером баскетбольной команды в государственном университете штата Орегон. Рост брата Мишель Обамы составляет 198 см.

Ранее Обама призналась, что мама воспитывала ее слишком мягко, позволяя конфликтовать с соседскими детьми и собственным дедушкой. "Она и мой отец Фрейзер позволяли нам с братом оставаться самими собой", – призналась Обама.