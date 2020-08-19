Мишель Обама показала старшего брата

56-летняя экс-первая леди США Мишель Обама на своей странице в Facebook разместила фото, на котором запечатлена в компании своего старшего брата Крейга Робинсона.
"Он мой лучший друг", – подписала снимок Обама.
Крейг Робинсон старше Мишель Обамы на два года. Он был дважды женат и имеет четверых детей.
До 2014 года Робинсон был тренером баскетбольной команды в государственном университете штата Орегон. Рост брата Мишель Обамы составляет 198 см.
Ранее Обама призналась, что мама воспитывала ее слишком мягко, позволяя конфликтовать с соседскими детьми и собственным дедушкой. "Она и мой отец Фрейзер позволяли нам с братом оставаться самими собой", – призналась Обама.