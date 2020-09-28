Батлер показал, как белка пытается развязать шнурок на его брюках и перебирает ему волосы

50-летний шотландский актер Джерард Батлер, известный по роли царя Леонида в фильме "300 спартанцев", снял на видео, как белка изучает его тело и одежду.

50-летний шотландский актер Джерард Батлер 27 сентября в Instagram обнародовал ролик, на котором запечатлен в постели с белкой.

Актер показал подписчикам, как животное бегает по его телу, перебирая волосы, заглядывая ему в уши и даже пытается развязать шнурок на его брюках.

"Заклинатель животных", – подписал он ролик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gerard Butler (@gerardbutler) 27 Сен 2020 в 11:04 PDT

Батлер родился в 1969 году в Великобритании. Актер известен ролями в фильмах "Призрак Оперы", "300 спартанцев", "Боги Египта", "Геошторм".

В начале августа 2020 года Батлер был замечен в престижном районе Малибу вблизи Тихого океана (Калифорния, США) – актер в одиночестве катался на велосипеде по улицам курортного города.

В конце августа таблоид People со ссылкой на источники в окружении пары сообщил, что актер расстался со своей избранницей, дизайнером интерьеров Морган Браун, после шести лет отношений.