"Бедная девочка". Фото лежащей на снегу голой Кроуфорд удивило поклонников

Американская модель Синди Кроуфорд позировала полностью обнаженной, лежа на снегу.

Американская модель Синди Кроуфорд 17 декабря поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена без одежды.

Модель позирует в кадре, лежа на снегу.

"Где-то сейчас снежный сезон! К счастью, не там, где я!" – подписала она фото, вероятно, подразумевая снежную бурю в Нью-Йорке.

"Это настоящий снег?" – отреагировали на фото подписчики.

"Иисус, помилуй женщину", – прокомментировали снимок пользователи сети.

"Бедная девочка", – посочувствовали модели фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford)

Синди Кроуфорд родилась в 1966 году в США. Карьеру модели начала в 16 лет, бросив ради этого учебу в университете. Кроуфорд появлялась на обложках журналов Vogue, Allure, W, People, Harper’s Bazaar, ELLE, Cosmopolitan.

Кроуфорд стала первой супермоделью, которая позировала обнаженной для журнала Playboy.