Кроуфорд показала, как работает над озвучиванием рекламного ролика

Американская модель Синди Кроуфорд во время работы над новым рекламным роликом была одета в джинсы и белую футболку.

Кроуфорд начала строить карьеру модели в 16 лет Фото: cindycrawford / Instagram

Американская модель Синди Кроуфорд 25 ноября поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена во время озвучивания рекламного текста.

Модель позирует в кадре с распущенными волосами, в белой футболке и джинсах.

"Записываю последние голосовые штрихи для новой рекламы. К сожалению, никто не попросил меня спеть", – подписала она публикацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford)

Синди Кроуфорд родилась в 1966 году в США. Карьеру модели начала в 16 лет, бросив ради этого учебу в университете. Кроуфорд появлялась на обложках журналов Vogue, Allure, W, People, Harper’s Bazaar, ELLE, Cosmopolitan.

Кроуфорд стала первой супермоделью, которая позировала обнаженной для журнала Playboy.