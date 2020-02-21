"Беги". Вышел трейлер фильма со звездой "Американской истории ужасов" Полсон. Видео
На YouTube-канале Movieclips Trailers разместили трейлер ленты "Беги". В центре сюжета триллера история слишком заботливой матери, которая всеми силами оберегает от мира свою дочь-инвалида. Девушка прикована к инвалидному креслу и не может противостоять матери, которая постепенно раскрывает все темные стороны своей натуры. Режиссер – Аниш Чаганти. Главные роли исполнили Сара Полсон ("Американская история ужасов") и Кира Аллен (это ее дебют). Мировая премьера назначена на 8 мая.
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