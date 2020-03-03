Беременная дочь Сумской оголила живот

Строящая карьеру актрисы в РФ Антонина Паперная, дочь украинской актрисы Ольги Сумской, разместила на своей странице в Instagram фото, для которого позировала с голым животом.
"Эмоциональное состояние на мегауровне. Я могу заплакать от того, что в доме не оказалось яблока, и засмеяться, просто смотря вдаль и вспоминая что-то (со стороны выглядит этот процесс немножечко странно). Кино... кино я смотрю исключительно веселое и желательно с не очень сильной смысловой нагрузкой, а лучше просто мультики. Ну про еду вы уже все поняли", – написала она.
Ранее Паперная публиковала ролик, в котором показала, как ест багет.
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Эмоциональное состояние на мега уровне * Я могу заплакать от того ,что в доме не оказалось яблока и засмеяться просто смотря вдаль и вспоминая что-то (со стороны выглядит этот процесс немножечко странно * ) * Кино...кино я смотрю исключительно веселое и желательно с не очень сильной смысловой нагрузкой ,а лучше просто мультики. Ну про еду вы уже все поняли *
"Это беременный ЗОЖ (здоровый образ жизни. – "ГОРДОН"), детка", – писала она.
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Антонина Паперная – старшая дочь Ольги Сумской. О второй беременности Паперной стало известно в январе 2020 года. Она замужем за российским актером Владимиром Яглычем. У пары есть дочь Ева, которая родилась в 2017 году.