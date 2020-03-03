Беременная дочь Сумской оголила живот

Строящая карьеру в РФ дочь украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная рассказала, как беременность влияет на ее эмоции.

Строящая карьеру актрисы в РФ Антонина Паперная, дочь украинской актрисы Ольги Сумской, разместила на своей странице в Instagram фото, для которого позировала с голым животом.

"Эмоциональное состояние на мегауровне. Я могу заплакать от того, что в доме не оказалось яблока, и засмеяться, просто смотря вдаль и вспоминая что-то (со стороны выглядит этот процесс немножечко странно). Кино... кино я смотрю исключительно веселое и желательно с не очень сильной смысловой нагрузкой, а лучше просто мультики. Ну про еду вы уже все поняли", – написала она.

Ранее Паперная публиковала ролик, в котором показала, как ест багет.

"Это беременный ЗОЖ (здоровый образ жизни. – "ГОРДОН"), детка", – писала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Это беременный ЗОЖ ,детка * Публикация от Тоня Паперная (@tonya_papernaya) 1 Мар 2020 в 10:01 PST

Антонина Паперная – старшая дочь Ольги Сумской. О второй беременности Паперной стало известно в январе 2020 года. Она замужем за российским актером Владимиром Яглычем. У пары есть дочь Ева, которая родилась в 2017 году.