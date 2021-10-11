Беременная Кристина Риччи во второй раз вышла замуж. Фото

Жених и невеста позируют в кадре в белых рубашках на фоне цветочной арки. Волосы невесты собраны в хвост на затылке.

"Мистер и миссис", – подписала она фото.

Хэмптон также разместил на своей странице в Instagram это фото, отметив публикацию хэштегом "молодожены".

View this post on Instagram Публикация от Christina Ricci (@riccigrams)