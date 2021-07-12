Бульвар Шоубиз
 
12 июля, 2021
 
Новости

"Бест бургеры евер". Рецепт идеальных бургеров от Клопотенко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
По словам Клопотенко, приготовление идеальных бургеров займет ровно 15 минут
По словам Клопотенко, приготовление идеальных бургеров займет ровно 15 минут
Фото: Рецепти Євгена Клопотенка / Facebook

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился со своими подписчиками в соцсетях рецептом идеального бургера.

"У вас получатся бест бургеры евер, если послушаете меня. Весь сенс в котлетах. Берете по 250 г говяжьего и свиного фарша и становитесь королями пикников и гриля. Из специй можно соль, перец, а можно готовый микс. Заранее нафигачьте котлеты и заморозьте. И когда придут гости, вам останется делать всего ничего. 15 минут – и готово. Если собираетесь завтра на природу, этот видеорецепт – подарок небес", – написал 34-летний Клопотенко в Instagram.

Рецепт рассчитан на четыре порции. Для приготовления вам понадобится:

Для котлет:

  • 250 г говяжьего фарша;
  • 250 г свиного фарша;
  • приправа к фаршу;
  • по вкусу соль и перец.

Дополнительно:

  • 4 булочки для бургера;
  • 4–8 листочков салата "Ромен" или "Латук";
  • 4 ч. л. сладкой американской горчицы;
  • 4 ч. л. кетчупа или томатного соуса;
  • 4 ломтика сыра;
  • 1 томат;
  • 1 соленый огурец;
  • 1 красный лук.

Пошаговый рецепт:

  1. Булочки для бургера разрежьте вдоль пополам и поджарьте на сухой сковороде гриль до золотистой корочки.
  2. В большую миску выложите фарш, добавьте соль, перец и специи. Можно сделать фарш из свинины и говядины, тогда котлета будет идеально вкусной.
  3. Тщательно перемешайте фарш и сформируйте котлеты, которые по диаметру будут подходить к размеру булочек для бургера.
  4. Тарелку заверните пищевой пленкой, выложите сверху сформированые котлеты и поставьте в морозильную камеру на 1–1,5 часа. Так котлеты останутся более сочными и лучше будут держать форму.
  5. Достаньте котлеты из морозильной камеры и поджарьте по несколько минут с каждой стороны на сухой сковороде гриль.
  6. Томат и лук нарежьте тонкими кружочками, соленый огурец – продольными слайсами.
  7. Булочки смажьте горчицей и кетчупом, выложите котлету, ломтик сыра, томаты, огурцы и лук. Сверху выложите салат и накройте верхней булочкой, смазанной кетчупом. Так же сделайте и с другими бургерами.
ВИДЕО
Видео: Ievgen Klopotenko / YouTube
Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.

Теги: кулинария, Евгений Клопотенко, рецепт, бургер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Глава Госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности
Глава Госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности
Елена ПОСКАННАЯ
Левочкин о законе об олигархах: В разные времена режимы грабили-давили богатых, отбирали их имущество в пользу себя, республик или рейхов
Левочкин о законе об олигархах: В разные времена режимы грабили-давили богатых, отбирали их имущество в пользу себя, республик или рейхов
  Блогер Марьяна Ро: Ивангай как грибок: если его тщательно не уберешь, он все равно вернется
  Блогер Марьяна Ро: Ивангай – как грибок: если его тщательно не уберешь, он все равно вернется
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ольга Куриленко ищет мужчину, чтобы снова стать матерью
Ольга Куриленко ищет мужчину, чтобы снова стать матерью
  "Бест бургеры евер". Рецепт идеальных бургеров от Клопотенко
  "Бест бургеры евер". Рецепт идеальных бургеров от Клопотенко
Польза тыквенного масла для здоровья
Польза тыквенного масла для здоровья
Рената Литвинова, вслед за Беллой Хадид, примерила нашумевшее платье с оголенной грудью
Рената Литвинова, вслед за Беллой Хадид, примерила нашумевшее платье с оголенной грудью
"И он мне рассказывает, что за ним бегали девчонки!" Мишина показала юношеское фото Эллерта
"И он мне рассказывает, что за ним бегали девчонки!" Мишина показала юношеское фото Эллерта
"Как приятно видеть ухоженную девушку", "А глаза печальные". Волочкова восхитила подписчиков новым образом
"Как приятно видеть ухоженную девушку", "А глаза печальные". Волочкова восхитила подписчиков новым образом
Принц Уильям: Меня тошнит от расистских оскорблений в адрес игроков сборной Англии
Принц Уильям: Меня тошнит от расистских оскорблений в адрес игроков сборной Англии
Российский автогонщик и его девушка заживо сгорели в авто после ДТП
Российский автогонщик и его девушка заживо сгорели в авто после ДТП
"Надежный тыл всегда с тобой". Жена Ямы позировала топлес на кухне
"Надежный тыл всегда с тобой". Жена Ямы позировала топлес на кухне
Блогер с увеличенными скулами Покрещук в лифе и мини-шортах станцевала перед камерой
Блогер с увеличенными скулами Покрещук в лифе и мини-шортах станцевала перед камерой
Гемоглобин. Что это и как он влияет на самочувствие
Гемоглобин. Что это и как он влияет на самочувствие
  "С того света вытащили уже не первый раз". Олег Меньшиков неделю провел в коме
  "С того света вытащили уже не первый раз". Олег Меньшиков неделю провел в коме
Фреймут рассказала, что попросила бы сделать нардепа Тищенко, если бы консультировала его по вопросам этикета
Фреймут рассказала, что попросила бы сделать нардепа Тищенко, если бы консультировала его по вопросам этикета
"Умерла, так умерла, хоронить, так с песней". Жена продюсера Никитина объявила о завершении карьеры певицы
"Умерла, так умерла, хоронить, так с песней". Жена продюсера Никитина объявила о завершении карьеры певицы
Борющийся с раком российский модельер Валентин Юдашкин переболел коронавирусом
Борющийся с раком российский модельер Валентин Юдашкин переболел коронавирусом
"Родители хоть немного выдохнут". Решетник показал семейное фото, на котором "счастливы все"
"Родители хоть немного выдохнут". Решетник показал семейное фото, на котором "счастливы все"
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS