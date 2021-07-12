  "Бест бургеры евер". Рецепт идеальных бургеров от Клопотенко

"У вас получатся бест бургеры евер, если послушаете меня. Весь сенс в котлетах. Берете по 250 г говяжьего и свиного фарша и становитесь королями пикников и гриля. Из специй можно соль, перец, а можно готовый микс. Заранее нафигачьте котлеты и заморозьте. И когда придут гости, вам останется делать всего ничего. 15 минут – и готово. Если собираетесь завтра на природу, этот видеорецепт – подарок небес", – написал 34-летний Клопотенко в Instagram.
Рецепт рассчитан на четыре порции. Для приготовления вам понадобится:
Для котлет:
- 250 г говяжьего фарша;
- 250 г свиного фарша;
- приправа к фаршу;
- по вкусу соль и перец.
Дополнительно:
- 4 булочки для бургера;
- 4–8 листочков салата "Ромен" или "Латук";
- 4 ч. л. сладкой американской горчицы;
- 4 ч. л. кетчупа или томатного соуса;
- 4 ломтика сыра;
- 1 томат;
- 1 соленый огурец;
- 1 красный лук.
Пошаговый рецепт:
- Булочки для бургера разрежьте вдоль пополам и поджарьте на сухой сковороде гриль до золотистой корочки.
- В большую миску выложите фарш, добавьте соль, перец и специи. Можно сделать фарш из свинины и говядины, тогда котлета будет идеально вкусной.
- Тщательно перемешайте фарш и сформируйте котлеты, которые по диаметру будут подходить к размеру булочек для бургера.
- Тарелку заверните пищевой пленкой, выложите сверху сформированые котлеты и поставьте в морозильную камеру на 1–1,5 часа. Так котлеты останутся более сочными и лучше будут держать форму.
- Достаньте котлеты из морозильной камеры и поджарьте по несколько минут с каждой стороны на сухой сковороде гриль.
- Томат и лук нарежьте тонкими кружочками, соленый огурец – продольными слайсами.
- Булочки смажьте горчицей и кетчупом, выложите котлету, ломтик сыра, томаты, огурцы и лук. Сверху выложите салат и накройте верхней булочкой, смазанной кетчупом. Так же сделайте и с другими бургерами.
ВИДЕО
Видео: Ievgen Klopotenko / YouTube
Контекст:
В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.
Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.
20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.