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01 февраля, 2023
 
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Бейонсе снялась для афиши в лифе и стрингах с кристаллами. Певица объявила о мировом концертном туре

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Бейонсе 28-кратный лауреат "Грэмми"
Бейонсе – 28-кратный лауреат "Грэмми"
Фото: ЕРА

Американская певица Бейонсе 1 февраля в Instagram сообщила, что в 2023 году отправляется в мировой тур под названием "Ренессанс".

На сайте артистки сообщается, что первое выступление состоится в мае в Стокгольме (Швеция), а завершится тур в октябре в Новом Орлеане (США). 

На концертной афише Бейонсе запечатлена верхом на стальной лошади. Она позирует в кадре в лифе и стрингах, украшенных кристаллами. Певица дополнила образ шляпой и сапогами с бахромой.

Контекст:

Бейонсе – 28-кратная обладательница премии "Грэмми", исполнительница песен в стиле R'n'B и хип-хоп.

Певица замужем за Jay-Z с 2008 года. Пара воспитывает троих детей – восьмилетнюю дочь и трехлетних двойняшек.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: концерт, Бейонсе, певица
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