Бейонсе снялась для афиши в лифе и стрингах с кристаллами. Певица объявила о мировом концертном туре

На сайте артистки сообщается, что первое выступление состоится в мае в Стокгольме (Швеция), а завершится тур в октябре в Новом Орлеане (США).
На концертной афише Бейонсе запечатлена верхом на стальной лошади. Она позирует в кадре в лифе и стрингах, украшенных кристаллами. Певица дополнила образ шляпой и сапогами с бахромой.
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Бейонсе – 28-кратная обладательница премии "Грэмми", исполнительница песен в стиле R'n'B и хип-хоп.
Певица замужем за Jay-Z с 2008 года. Пара воспитывает троих детей – восьмилетнюю дочь и трехлетних двойняшек.