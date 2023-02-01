Бейонсе снялась для афиши в лифе и стрингах с кристаллами. Певица объявила о мировом концертном туре

На сайте артистки сообщается, что первое выступление состоится в мае в Стокгольме (Швеция), а завершится тур в октябре в Новом Орлеане (США).

На концертной афише Бейонсе запечатлена верхом на стальной лошади. Она позирует в кадре в лифе и стрингах, украшенных кристаллами. Певица дополнила образ шляпой и сапогами с бахромой.

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