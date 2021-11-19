  "БеZ Обмежень" выпустили шестой альбом и презентовали клип на заглавную песню "Вільні люди". Видео, аудио

"БеZ Обмежень": "Вільні люди" – это, по сути, манифест Фото предоставлено пресс-службой группы "БеZ Обмежень"

"Часть песен уже получила широкую популярность, что-то стало саундтреками к фильмам, что-то получило престижные награды от родного шоубиза. В альбоме есть как совершенно новые песни, так и уже проверенные на публике. Хиты "Поклянись. Поцілуй. Обійми", "Липень" и "ЛітоКамон" ранее вышли в виде синглов. Есть в альбоме и бонус-композиция – знаменитая песня "Героям", записанная на белорусском языке", – отметили музыканты.

В день премьеры альбома группа на своем канале в YouTube также презентовала клип на заглавную песню с одноименным названием.

"Вільні люди" – это, по сути, манифест сильных, независимых и свободных духом людей, какими являются украинцы", – отмечается в релизе.

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Видео: БЕZ ОБМЕЖЕНЬ / YouTube