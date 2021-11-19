  "БеZ Обмежень" выпустили шестой альбом и презентовали клип на заглавную песню "Вільні люди". Видео, аудио

"Часть песен уже получила широкую популярность, что-то стало саундтреками к фильмам, что-то получило престижные награды от родного шоубиза. В альбоме есть как совершенно новые песни, так и уже проверенные на публике. Хиты "Поклянись. Поцілуй. Обійми", "Липень" и "ЛітоКамон" ранее вышли в виде синглов. Есть в альбоме и бонус-композиция – знаменитая песня "Героям", записанная на белорусском языке", – отметили музыканты.
В день премьеры альбома группа на своем канале в YouTube также презентовала клип на заглавную песню с одноименным названием.
"Вільні люди" – это, по сути, манифест сильных, независимых и свободных духом людей, какими являются украинцы", – отмечается в релизе.
Группа "БеZ обмежень" была создана в 1999 году. В 2016 году команда принимала участие в вокальном шоу "Х-фактор". Танчинец является участником и сооснователем коллектива.
Самой известной песней из репертуара коллектива является хит "Зорі запалали".