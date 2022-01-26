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26 января, 2022
 
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"Без трусов, что ли?", "Сексуальный контент 18+". Голый Лазарев снялся под водопадом

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Лазарев: Ты ядовитый дурман&hellip; С тобой мне очень вкусно&hellip;
Лазарев: Ты ядовитый дурман… С тобой мне очень вкусно…
Фото: lazarevsergey / Instagram

Российский певец Сергей Лазарев на своей странице в Instagram 25 января опубликовал видео, снятое на отдыхе.

Лазарев запечатлен сидящим под водопадом, в брызгах разбивающейся о его тело воды.

"Ты ядовитый дурман… С тобой мне очень вкусно…" – написал Лазарев слова из своей песни "Дурман".

"Сергей Вячеславович, без трусов, что ли?" – спросила подписчица mia_joyful.

"Сексуальный контент 18+ пошел, девочки", – написал lazarev_aesthetics_

Контекст:

Сергей Лазарев родился 1 апреля 1983 года в Москве. Музыкальную карьеру певец начинал в качестве одного из солистов дуэта Smash. В 2005 году Лазарев начал сольную музыкальную карьеру. В его дискографии семь студийных альбомов.

Лазарев в эфире программы "Секрет на миллион" на канале НТВ в 2019 году признался, что у него есть дочь Анна. Он рассказал, что девочку, как и его старшего сына Никиту, родила суррогатная мать. Сыну Лазарева Никите семь лет, дочери – три года.

В январе 2017 года музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Лазарев – гомосексуал, а его рассказы о наличии сына – способ скрыть свою ориентацию.

Теги: Сергей Лазарев, водопад, певец, отдых, трусы, гениталии
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