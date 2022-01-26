"Без трусов, что ли?", "Сексуальный контент 18+". Голый Лазарев снялся под водопадом

Лазарев: Ты ядовитый дурман… С тобой мне очень вкусно… Фото: lazarevsergey / Instagram

Лазарев запечатлен сидящим под водопадом, в брызгах разбивающейся о его тело воды.

"Ты ядовитый дурман… С тобой мне очень вкусно…" – написал Лазарев слова из своей песни "Дурман".

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