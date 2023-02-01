Бил показала объятия с Тимберлейком на яхте

На заглавном фото Бил позирует в купальнике, обнимая мужа за торс.

Бил посвятила пост дню рождения супруга, которому 31 января исполнилось 42 года. Она назвала его человеком, который "бросает вызов и вдохновляет ее каждый день, заставляет смеяться, творить и рисковать, а также делает обычное необыкновенным".

"Ты знаешь, кто ты. Я люблю тебя", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jessica Biel (@jessicabiel)