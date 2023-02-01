Бил показала объятия с Тимберлейком на яхте

На заглавном фото Бил позирует в купальнике, обнимая мужа за торс.
Бил посвятила пост дню рождения супруга, которому 31 января исполнилось 42 года. Она назвала его человеком, который "бросает вызов и вдохновляет ее каждый день, заставляет смеяться, творить и рисковать, а также делает обычное необыкновенным".
"Ты знаешь, кто ты. Я люблю тебя", – написала она.
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Отношения Тимберлейка и Бил начались в 2007 году. Они поженились в Италии в 2012 году. В апреле 2015 года у пары родился сын Сайлас Рэндалл. В январе 2021 года Тимберлейк рассказал, что осенью у них с Бил родился сын, которого назвали Финесом.