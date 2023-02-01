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01 февраля, 2023
 
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Проживающий в США Ступка о своем возвращении в Украину: Точной даты нет сейчас

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Ступка проводит в США благотворительные концерты
Ступка проводит в США благотворительные концерты
Фото: stupka777 / Instagram

Проживающий в США украинский актер Дмитрий Ступка 31 января, отвечая на вопросы фолловеров в Instagram Stories, заявил, что не знает, когда сможет вернуться в Украину.

"Когда в Украину вернетесь", – спросили у актера подписчики.

"Пока не знаю. Точной даты нет сейчас", – заявил он.

Скриншот: stupka777 / Instagram
Скриншот: stupka777 / Instagram

Контекст:

Осенью 2021 года Ступка вместе с женой и дочерью переехал в США. В апреле 2022 года супруга актера, блогер Полина Логунова заявила о расставании с ним. По словам Ступки, сейчас они с Логуновой остаются мужем и женой, так как оформить развод могут только в Украине. У пары есть пятилетняя дочь Богдана.

По словам актера, 23 февраля 2022 года он возвращался в Украину, но "когда был в небе, произошло полномасштабное вторжение России".

"Я прилетел в Стамбул, и все – небо над Украиной было закрыто", – рассказывал он

Ступка заявил, что проводит благотворительные концерты в США, поэтому не может вернуться домой.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: США, актер, война России против Украины, Дмитрий Ступка
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