Проживающий в США Ступка о своем возвращении в Украину: Точной даты нет сейчас

"Когда в Украину вернетесь", – спросили у актера подписчики.

"Пока не знаю. Точной даты нет сейчас", – заявил он.

Контекст:

Осенью 2021 года Ступка вместе с женой и дочерью переехал в США. В апреле 2022 года супруга актера, блогер Полина Логунова заявила о расставании с ним. По словам Ступки, сейчас они с Логуновой остаются мужем и женой, так как оформить развод могут только в Украине. У пары есть пятилетняя дочь Богдана.

По словам актера, 23 февраля 2022 года он возвращался в Украину, но "когда был в небе, произошло полномасштабное вторжение России".

"Я прилетел в Стамбул, и все – небо над Украиной было закрыто", – рассказывал он.

Ступка заявил, что проводит благотворительные концерты в США, поэтому не может вернуться домой.